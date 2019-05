Tokio Hotel in concerto a Milano: info e scaletta

Tornano in Italia dopo due anni i Tokio Hotel, che aprono martedì 7 maggio al Fabrique di Milano la loro tre giorni italiana all’interno del “Melancholic Paradise Tour 2019”. La band tedesca presenterà il loro ultimo singolo, “Melancholic Paradise”, che farà da apripista al nuovo album in uscita entro la fine dell’anno. Nel nuovo tour, il gruppo dei gemelli Kaulitz ripercorrerà una carriera ormai lunga quindici anni e con successi in tutto il mondo: la band è stata certificata platino in sessantotto diversi paesi con oltre centodieci premi nazionali e internazionali tra cui cinque European Music Awards e quattro Latin Music Awards. Biglietti per la data di Milano ancora disponibili sia sul circuito Ticketone che direttamente in cassa al locale milanese, con prezzo unico di 46 euro. Orario di inizio previsto per le 21, apertura cancelli alle 19. Il tour arriverà poi giovedì 9 maggio all’Atlantico di Roma e venerdì 10 all’Estragon di Bologna, per poi proseguire fino a fine maggio tra Francia, Olanda, Germania e Svizzera.

La scaletta del tour

Con queste parole, Bill Kaulitz, voce del gruppo, descrive la nuova tournée: «Un’esperienza magica vissuta la scorsa estate ha ispirato il concept di questo nuovo show. Stiamo già pensando a una scaletta speciale che stupisca tutti i nostri fan». Di seguito, la scaletta che i Tokio Hotel hanno eseguito nel concerto di mercoledì 1 maggio all’Ancienne Belgique di Bruxelles, che non dovrebbe discostarsi molto da quella che porteranno sul palco del Fabrique di Milano. Spicca l’assenza della hit che diede loro il successo internazionale, ovvero “Monsoon”, che tutt’ora ha oltre 40 milioni di views su YouTube: c’è però la sua versione in tedesco, “Durch Den Monsun”.

When It Rains, It Pours Girl Got a Gun The Heart Get No Sleep What If Boy Don’t Cry Better Feel It All Darkside of the Sun Run, Run, Run Melancholic Paradise Love Who Loves You Back Stop, Babe Wenn Nichts Mehr Geht Helig Chateau Stormy Weather Durch Den Monsun Berlin

Ascesa e caduta dei Tokio Hotel

I Tokio Hotel nascono con struttura e nome attuale nel 2004, anche se nei tre anni precedenti la struttura della band era già fondamentalmente quella attuale. Il successo internazionale, dopo quello in patria, arriva nel 2007 col singolo “Monsoon”, versione inglese della loro hit in tedesco “Durch Den Monsun”. Il brano schizza in vetta a tutte le classifiche europee, Italia compresa, e li rende delle star mondiali: il 30 ottobre 2007 si esibiscono per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago facendo il tutto esaurito. L’album “Scream” ne consolida la fama, fa il pieno di vendite (oltre sette milioni di dischi venduti) e fa incetta di premi in tutto il mondo, ma le successive uscite vedono scemare il successo: “Humanoid” (2009) arriva alla 1 in Germania ed entra in classifica anche in Italia, ma già con “Kings of Suburbia” (2014) la band non va oltre la numero 2 in patria e il più recente “Dream Machine” (2017) in Italia ha raggiunto al massimo la posizione numero 35. Sarà “Melancholic Paradise” a dare nuova spinta al gruppo?