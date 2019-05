Adam Sky: il dj è morto mentre tentava di salvare un' amica

Ieri mattina alle 9:30 i profili social di Adam Sky hanno confermato la tragica notizia. L’artista era tra i dj più famosi, influenti e di maggior successo d’Asia. Nel corso degli anni il ragazzo si è imposto all’interno di numerose classifiche grazie a singoli in cui talento, originalità e creatività hanno trovato il mix perfetto.

La conferma della notizia dai profili social dell’artista

Questo il messaggio postato sui social dal team di Adam: “È con grande rimpianto che confermiamo che sabato 4 maggio 2019 Adam Neat è stato coinvolto in un incidente fatale mentre aiutava un’amica in difficoltà a seguito di numerose fratture. Oggi parenti e amici di Adam sono in viaggio verso Bali per gestire tutte le disposizioni. Vi chiediamo di rispettare la privacy delle famiglie in questo momento mentre tutti noi cerchiamo di comprendere questa grave perdita”.

Stando a quanto diffuso sul web, ma non da fonte ufficiali dell’artista, il dj sarebbe rimasto ferito mortalmente in seguito al tentativo di salvataggio di un’amica. Adam Sky stava soggiornando con una ragazza all’interno di un resort di Bali quando a seguito della caduta dell’amica dalla piscina con terrazza, il ragazzo si sarebbe precipitato per aiutarla non accorgendosi di una porta a vetri che una volta rotta avrebbe provocato la morte recidendogli un’arteria del braccio con una scheggia.

Nel corso degli anni Adam ha ottenuto grande popolarità in Asia diventando uno dei dj più apprezzati dal pubblico e dai colleghi collaborando anche con grandi nomi internazionali come Taio Cruz e Scissor Sisters e ricevendo complimenti da artisti di importanza mondiale come David Guetta e Afrojack.

La notizia ha subito fatto il giro del mondo toccando profondamente migliaia di persone che in questi anni hanno amato la sua musica. Il tragico avvenimento arriva quasi esattamente un anno dopo la scomparsa di un altro grande dj, ovvero Tim Bergling, più comunemente noto come Avicii.

Adam Sky si aggiunge purtroppo alla lista di quegli artisti scomparsi prematuramente in questi primi mesi dell’anno come Luke Perry (qui le foto più belle ai tempi di Beverly Hills) lasciando fan e pubblico attoniti e sconvolti.