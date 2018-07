Caparezza a Cava de' Tirreni, tutte le info sul concerto

Tappa campana per il “Prisoner 709 Tour” di Caparezza. Il poliedrico artista originario di Molfetta, dopo aver percorso l’Italia riscuotendo grande successo e facendo registrare numerosi sold out, si esibirà nell’Arena Mercatale di Cava de’ Tirreni. A partire dalle 21:30 di questa sera, il cantautore e rapper pugliese canterà i brani più importanti del suo repertorio, alternando successi del passato con alcuni estratti dal nuovo album, “Prisoner 709”. Da novembre e febbraio, il giro dei palazzetti italiani ha fatto registrare 20 sold out e venduto oltre 125mila biglietti, a dimostrazione della maturità artistica di Caparezza che è tornato sulle scene con l’ennesimo album ad effetto, da cui sono state estratte due hit: il title track dell’album, “Prisoner 709” e “Mi fa stare bene”.

Caparezza in concerto a Cava de’ Tirreni

Caparezza, pseudonimo scelto da Michele Salvemini all’inizio della sua decennale carriera in onore dei suoi ricci, si esibirà in quello che più di un’occasione è stato definito molto più di un concerto. Il cantautore e rapper molfettese ama infatti trasformarsi in un cantastorie, trasformando il palco in un alternarsi continuo di fuochi d’artificio, nuvole di fumo e fiammate, a cui si alternano grandi riproduzioni sui ledwall e personaggi presi in prestito da fiabe, storia e mitologia. Quello che Caparezza proporrà anche a Cava de’ Tirreni sarà quindi uno spettacolo multisensoriale: ogni canzone ha infatti la sua scenografia, si prevedono diversi cambi di costumi e si alternano momenti di riflessione a danze sfrenate, ogni istante del concerto coincide con il racconto di un pezzo di vita, spiegato adeguatamente da introduzioni, movimenti e rappresentazioni sceniche. Ad accompagnare Caparezza anche nella tappa dell’Arena Mercatale di Cava de’ Tirreni Diego Perrone, la storica seconda voce del cantautore pugliese che lo supporta quando i ritmi diventano più serrati. Il sound di Caparezza, che alterna rock puro a suoni elettronici – senza dimenticare quelli della tradizione – è accompagnato sul palco dai movimenti di un quartetto di ballerini, che hanno il compito, come lo stesso cantautore pugliese, di invitare i fan a ballare e a riflettere sui testi.

La scaletta del concerto di Caparezza a Cava de’ Tirreni

Durante le tappe estive del “Prisoner 709 tour”, Caparezza ha continuato sulla scia di quanto fatto per gli altri appuntamenti: alternare grandi successi del suo repertorio ai brani del nuovo album. Non mancano “Fuori dal tunnel”, “Vengo dalla luna” e “Vieni a ballare in Puglia”, tre autentici tormentoni che hanno scandito la scalata verso il successo di Michele Salvemini. I testi di Caparezza e il sound tendente al rock alterna tematiche leggere, come in “Ti fa stare bene”, “Mica Van Gogh” e “La mia parte intollerante”, ad altre sicuramente più impegnate, come “Prisoner 709”, “Dalla parte del toro”, “Non me lo posso permettere” e “Goodbye Malinconia”. Oltre ai due singoli estratti, Caparezza canterà altri brani di “Prisoner 709”, come “Una chiave” e “Prosopagno sia!”, senza dimenticare “Larsen”, “L’infinito”, che dovrebbe aprire il concerto di Cava de’ Tirreni, “L’uomo che premette” e “Sogno di potere”, solitamente inserita da Caparezza in chiusura del suo concerto.

Le altre tappe del tour di Caparezza

Il tour estivo di Caparezza si concluderà solo il 31 agosto. Il rapper molfettese ha infatti deciso di terminare ad estate inoltrata il suo personalissimo “Giro d’Italia”, che toccherà le città di Vasto, Spoleto, Palermo, Ragusca, Bisceglie, Lecce, Follonica, Alessio, Fabrica di Roma, Cagliari e Ravenna, prima dell’ultimo appuntamento di Prato. Tra festival musicali e location all’aperto, Caparezza non risparmierà la sua carica adrenalinica e continuerà a far riflettere sulle tematiche più differenti con la solita carica di irriverenza.