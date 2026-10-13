River, il trailer del film horror firmato Blumhouse

Un viaggio nella natura si trasforma in una lotta per la sopravvivenza: è questa la premessa di River, il nuovo horror prodotto da Blumhouse di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale (che potete giardare nel video in alto, in testa a questo articolo). Il film segna l’esordio alla regia di Joshua Giuliano e vede protagoniste Jane Levy e Jessica Rothe, affiancate da Max Mattern.

La pellicola è stata presentata al Toronto International Film Festival nella sezione Midnight Madness, dedicata al cinema di genere, dove ha ottenuto un’accoglienza positiva. Dopo il passaggio al festival, il progetto è stato acquisito da Universal e Blumhouse.

River, la trama del nuovo horror

Al centro della storia del film River ci sono tre fratelli che, dopo anni di lontananza, si ritrovano nella cittadina di campagna in cui sono cresciuti. La riunione avviene dopo la morte del padre e ha uno scopo preciso: disperdere le sue ceneri nel luogo che amava di più, lungo un fiume isolato tra i boschi.

Quello che dovrebbe essere un momento di raccoglimento familiare si trasforma però in un incubo. Durante il viaggio, i tre scoprono di essere perseguitati da una misteriosa figura mascherata, una presenza implacabile che li costringe a lottare per sopravvivere.

Il fiume e la foresta diventano così lo scenario di uno slasher che combina tensione, isolamento e minaccia fisica, sfruttando un ambiente naturale lontano da ogni possibile via di fuga.

Jane Levy e Jessica Rothe protagoniste

Il cast riunisce Jane Levy, conosciuta dagli appassionati di horror per La casa di Fede Alvarez e Man in the Dark, e Jessica Rothe, protagonista della saga di Auguri per la tua morte. Accanto a loro recita Max Mattern.

Per Joshua Giuliano, River rappresenta il debutto dietro la macchina da presa. Il film nasce in ambito indipendente, ma può contare anche sulla presenza tra i produttori di Nick Antosca e Alex Hedlund, coinvolti nella serie televisiva Cape Fear.

Quando esce River al cinema?

Negli Stati Uniti, River arriverà nelle sale il 15 gennaio 2027. Al momento, non c'è ancora una data ufficiale per l’uscita italiana.

Il primo trailer offre un’anticipazione dell’atmosfera del film, che si inserisce nella tradizione dello slasher ambientato in luoghi isolati. Un filone che comprende classici come Venerdì 13 e produzioni più recenti come In a Violent Nature, accomunate dall’uso della natura come spazio di minaccia e di caccia.