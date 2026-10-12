The Exorcist: I Martiri, primo trailer italiano del film con Johansson

Il regista di Doctor Sleep e La caduta della casa degli Usher rilancia il franchise horror con una storia che intreccia possessioni demoniache e indagini su serial killer. Nel cast anche Diane Lane, Chiwetel Ejiofor e Laurence Fishburne

Il male torna a manifestarsi, tra omicidi rituali, segreti sepolti e presenze che sembrano andare oltre la dimensione umana: è arrivato il primo trailer ufficiale italiano (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo) di The Exorcist: I Martiri, il nuovo capitolo della saga horror diretto da Mike Flanagan, con Scarlett Johansson protagonista. L’uscita nelle sale è prevista per il 12 marzo 2027.

Il film segna un nuovo tentativo di rilanciare uno dei franchise più celebri del cinema dell’orrore, nato dal capolavoro L’esorcista del 1973. Dopo L’Esorcista – Il credente, diretto da David Gordon Green, la serie torna nelle mani di un autore che negli ultimi anni si è distinto per le sue riletture di grandi classici della letteratura gotica e horror.

The Exorcist: I Martiri, la trama

La protagonista è Julie Miller, una detective di New York interpretata da Scarlett Johansson. Tredici anni prima, la donna aveva posto fine al regno di terrore di Padre Sunday, un serial killer satanico. Il caso l’aveva resa un’eroina, ma il suo nuovo equilibrio viene spezzato quando un altro assassino lascia il suo nome, scritto con il sangue di un chierichetto, sulle pareti della cripta di una chiesa.

Il messaggio trascina Miller nuovamente nell’oscurità che credeva di essersi lasciata alle spalle. Ad affiancarla sono Padre William, ex cappellano di un carcere interpretato da Chiwetel Ejiofor, che aveva ascoltato l’ultima confessione di Padre Sunday, e Gina Restrepo, giovane detective interpretata da Sasha Calle.

Le indagini portano alla luce un collegamento tra diverse generazioni di assassini, da H.H. Holmes allo Zodiac. Dietro questa successione di delitti sembra nascondersi una forma di male capace di contaminare anche le persone più vicine alla protagonista.

Mike Flanagan torna all’horror con una nuova sfida

Con The Exorcist: I Martiri, Mike Flanagan affronta uno dei marchi più importanti della storia del cinema horror. Il regista si è fatto conoscere con film come Oculus, Hush e Somnia, prima di consolidare la propria reputazione grazie agli adattamenti di opere letterarie e alle serie televisive.

Tra i suoi lavori figurano Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, tratti da Stephen King, The Haunting, ispirata all’opera di Shirley Jackson, e La caduta della casa degli Usher, basata sui racconti di Edgar Allan Poe. Flanagan ha diretto anche Midnight Mass e The Life of Chuck, confermando la propria capacità di muoversi tra horror, dramma psicologico e riflessione sui lati più oscuri dell’essere umano.

Il nuovo film combina due filoni del genere: quello delle possessioni demoniache e quello dei thriller sui serial killer. Una scelta che richiama anche L’esorcista III, diretto da William Peter Blatty, nel quale l’indagine su una serie di omicidi si intreccia con una dimensione soprannaturale.

Il cast del film

Accanto a Scarlett Johansson e Chiwetel Ejiofor, il cast comprende Diane Lane, Jacobi Jupe, John Leguizamo, Laurence Fishburne, Sasha Calle, Hamish Linklater, Kate Siegel, Carl Lumbly, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak e Carla Gugino.

Il film è atteso nelle sale per il prossimo 12 marzo e si prepara a riportare sul grande schermo l’universo narrativo di L’esorcista, puntando su un intreccio in cui l’indagine criminale e l’orrore soprannaturale si alimentano a vicenda.