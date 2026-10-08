La ballata del re delle api, il trailer del film

È uscito il trailer del film crime-thriller La ballata del re delle api di Andrew Patterson e con protagonista Matthew McConaughey, che uscirà nei cinema il 19 novembre 2026 distribuito da I Wonder Pictures.

Ambientato nella campagna dell’Oklahoma, il film La ballata del re delle api vede come protagonista il carismatico apicoltore, coltivatore di miele, musicista e conduttore radiofonico Amziah King (Matthew McConaughey), noto nella comunità per il suo talento e per il suo spirito anticonformista. Quando Kateri (Angelina LookingGlass), la figlia adottiva con la quale aveva perso i contatti, ritorna in paese dopo la morte della madre e la fuga dalla casa di famiglia, l’uomo è determinato a riallacciare il loro legame. Mentre Amziah le insegna i segreti del mestiere, i suoi pericolosi rivali cercano però di sabotare il loro impero del miele, rischiando di mettere a rischio tutto quello che hanno costruito. Quando una tragedia sconvolge ulteriormente le loro vite, Kateri è costretta a prendere in mano con coraggio l’attività di famiglia e a indagare su chi sta tentando di distruggere l’eredità del padre adottivo.

Il cast del film La ballata del re delle api include Matthew McConaughey nel ruolo di Amziah King, Angelina LookingGlass nel ruolo di Kateri, Kurt Russell nel ruolo del rivale di Amziah King, Jake Horowitz, Rob Morgan, Tony Revolori, Owen Teague, Bruce Davis e Cole Sprouse.

Gran parte delle riprese in esterni del film La ballata del re delle api si sono svolte in Alabama. In merito all’esperienza sul set, Matthew McConaughey ha dichiarato: “Mi sono ricordato un paio di cose. Uno, quanto mi piace davvero recitare. Due, mi sono ricordato: “Ehi, McConaughey, sei dannatamente bravo in questo”. E tre, mi sono ricordato che recitare è una vacanza per me. E quello che intendo per vacanza è che, quando recito, quello è il mio unico obiettivo”.

“La ballata del re delle api era il luogo, il tempo, lo spazio e il personaggio più particolari e originali che avessi letto da molto tempo”, ha dichiarato alla rivista Variety l’attore premio Oscar Matthew McConaughey, noto per film come Interstellar e Dallas Buyers Club e per serie tv come True Detective. “Non ho mai suonato in una band bluegrass in mezzo a un parcheggio sterrato. Ma conosco bene queste persone”, ha proseguito l’attore, originario del Texas. “Conosco questo tipo di umorismo, e il modo in cui l'umorismo guarisce. Il modo in cui accogli gli emarginati e offri loro un posto a cui appartenere. Finché sei onesto su chi sei, non ci importa niente”. Ha poi definito la trama una “storia d’amore per gli emarginati”, perché “al centro di tutto c'è quest'uomo, Amziah, una leggenda, un padre, un leader di disadattati, un donatore di appartenenza, che aiuta questa giovane donna, una principessa, a diventare una regina”. L’attore, che è anche professore nel dipartimento Radio-Televisione-Film del Moody College of Communication alla University of Texas, ha anche raccontato l’esperienza in cattedra. “Uno dei motivi per cui ho creato questo corso è che, dopo la laurea e l'inizio della mia carriera, avrei voluto offrire anch'io questo corso”, ha detto. “Si può togliere pressione a questi studenti e dire loro: “Lasciate che respiri. È un'opera d'arte vivente. Lasciate che diventi ciò che vuole essere o ciò che diventa””.