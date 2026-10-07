Heartland, il trailer del film Netflix con Jessica Chastain

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Heartland, il thriller ambientato nel mondo della musica country che vede l'attrice premio Oscar nei panni di un'ex star costretta a tornare a Nashville per ritrovare la nipote scomparsa. Il film, scritto e diretto da Shana Feste, debutterà sulla piattaforma il 13 novembre

Jessica Chastain torna a respirare l'aria di Nashville.

Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Heartland, il mystery thriller che uscirà in streaming il 13 novembre, e che sarà visibile in streaming anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Insieme al video sono stati svelati anche il poster del film e il brano che gli dà il titolo, interpretato dalla stessa Chastain in coppia con Jennifer Nettles. Il filmato arriva dopo le prime immagini diffuse a fine agosto e offre un assaggio più concreto delle atmosfere cupe del racconto.

La trama del film

Al centro della storia c'è Misty Jones, una leggenda della musica country che da circa vent'anni vive lontana dai riflettori. La sua esistenza appartata viene sconvolta quando la nipote Charlie Heart, giovane cantante in rapida ascesa, sparisce improvvisamente. Decisa a scoprire cosa le sia successo, Misty rientra in città e avvia un'indagine personale che la porterà a fare i conti con il proprio passato. Dietro le luci dei palchi e degli studi di registrazione, la protagonista si troverà davanti a un ambiente fatto di compromessi, ambizioni e segreti, dove nessuno sembra essere davvero ciò che dice di essere, lei compresa. Già nelle immagini promozionali Chastain compare con il cappello da cowboy alla guida di un'auto, ma anche armata in mezzo a un bosco, a conferma di un tono che mescola dramma musicale e tensione da thriller.

Il cast e la regia

Accanto a Chastain recitano Garrett Hedlund nel ruolo di Roy Combs, Ross Lynch in quello di Jace, Jennifer Nettles nei panni della cantante Winnie Jo Lean e John Hawkes in quelli di Clark. Completano il gruppo Paul Sparks e Ben Dickey. La nipote scomparsa è interpretata da Carter Faith, vera artista country che con questo film fa il suo esordio come attrice. Dietro la macchina da presa c'è Shana Feste, che firma anche la sceneggiatura e che conosce bene questo mondo: nel 2010 ha diretto Country Strong, lavorando con Hedlund. Le riprese si sono svolte tra la fine del 2025 ad Atlanta e Nashville, con la produzione di Chernin Entertainment.

Per Jessica Chastain non si tratta del primo incontro con la musica americana: l'attrice ha interpretato Tammy Wynette nella miniserie George & Tammy e ha cantato brani gospel in Gli occhi di Tammy Faye, il film che le è valso l'Oscar.

La musica

La musica avrà un ruolo centrale nel progetto. Il 13 novembre, in contemporanea con il film, uscirà anche l'album della colonna sonora, con brani inediti eseguiti dagli interpreti, tra cui Chastain, Nettles, Lynch e Faith. Al disco hanno partecipato anche artisti della scena country come Margo Price e Carly Pearce. Le canzoni riprendono i temi del film, raccontando errori, tentazioni e tradimenti attraverso le sonorità tipiche di Nashville.