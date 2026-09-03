Dal mondo dei videogiochi al grande schermo, senza tradire le premesse dell'avventura videoludica, qui osservata abbastanza alla lettera, come potranno confermare i gamer che già conoscono la trama di The Mortuary Assistant, videogioco del 2022 creato da Brian Park.

Il titolo del gioco è lo stesso del film nelle sale italiane dal 3 settembre. Il titolo scelto dal distributore italiano, Madison Pictures, è The Mortuary Assistant - Anatomia di un incubo.

Corpi, obitori e paure profonde, quella della morte, ovviamente.

Il trailer del fim, che è firmato da Jeremiah Kipp, visibile anche in testa a questo videoarticolo, offre una larga anticipazione delle atmosfere della pellicola, che è stata co-scritta da Park, ideatore del videogioco da cui è tratta.

La trama del film (e del videogioco)

Rebecca (l'attrice Willa Holland, già vista in Legion e Tiger Eyes) è una ragazza dal passato difficile, segnato da lutti familiari e dipendenze.

Nella sua prima notte di lavoro presso una compagnia che si occupa della preparazione di cadaveri sperimenta l'orrore.

Il posto è infestato da una presenza demoniaca che è responsabile di una serie di eventi terrificanti che mettono in pericolo lei e il suo datore di lavoro Raymond Delver (l'attore Paul Sparks).

L'unica soluzione per sfuggire all'incubo è intrappolare l'entità nei cadaveri eseguendo alcuni rituali.

Il terrore nell'obitorio

The Mortuary Assistant, il videogioco, è un survival horror la cui tensione scaturisce dalle esperienze di esplorazione di un ambiente tetro e denso di pericoli fuori controllo.

La regia di Kipp replica l'esperienza del walking simulator del videogioco aggiungendo alla narrazione tutti gli elementi di puro terrore tipici del genere.

La storia si sviluppa seguendo la trama del videogioco originale ma non mancano citazioni a nuovi classici del genere.

Il film indugia sui dettagli anatomici legati alle autopsie e dei corpi presenti nell'obitorio, veri e propri personaggi della storia nonché elementi che riconducono alla paura principale che il film affronta, quella della morte.

Il cinema di genere ha affrontato l'argomento diverse volte in anni recenti consegnando al pubblico di amanti dell'horror titoli diventati dei veri cult. Tra questi figurano Autopsy (The Autopsy of Jane Doe) del 2016, ma anche The Vigil - Non ti lascerà andare del 2019 e L'esorcismo di Hanna Grace del 2018.