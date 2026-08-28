Unabomber, il trailer del film Netflix

È uscito il trailer del film Unabomber con protagonista Jacob Tremblay, che uscirà il 25 settembre 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il thriller racconta la storia di Ted Kaczynski, lo studente sedicenne di Harvard che diventa il famigerato terrorista Unabomber, che viene sottoposto a controversi esperimenti psicologici dal professor Henry Murray (Russell Crowe). Il passato travagliato dell’uomo riemerge decenni dopo, quando la caccia all’uomo guidata dall’agente dell’FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) porta alla luce le agghiaccianti conseguenze dell’ambizione e dell’isolamento. Il cast include anche Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Steven Ogg e Marc Menchaca. Il regista è Januz Metz, mentre gli sceneggiatori sono Sam Chalsen e Nelson Greaves. I produttori esecutivi sono Nelson Greaves, Donald J. Lee e Sam Chalsen in associazione con MRC. Sophie Cassidy produce per 2.0 Entertainment.

Nato il 5 ottobre 2006 a Vancouver, in Canada, l’attore Jacob Tremblay ha debuttato al cinema nel film live-action I Puffi 2 (2013) con Neil Patrick Harris. Ha poi recitato nelle serie tv Motive e Professor Young. Nel 2015, all’età di otto anni, ha interpretato il ruolo di Jack Newsome nel film drammatico Room, l’adattamento cinematografico con Brie Larson del romanzo Stanza, letto, armadio, specchio della scrittrice Emma Donoghue. La pellicola ha ricevuto quattro candidature ai Premi Oscar 2016, mentre Tremblay ha ottenuto una candidatura come Miglior attore non protagonista agli Screen Actors Guild Awards 2026 e ha vinto il premio come Miglior giovane attore ai Critics’ Choice Awards 2016. Sempre nel 2016 è stato ospite all’88ª edizione dei Premi Oscar dove, insieme all’attore ghanese Abraham Attah, ha annunciato il vincitore del Premio Oscar al Miglior cortometraggio. Ha poi recitato nel thriller Il libro di Henry (2017) di Colin Trevorrow e con Naomi Watts, Wonder (2012) con Julia Roberts e Owen Wilson, The Predator (2018), The Life of Chuck (2024) con Tom Hiddleston e The Toxic Avenger (2025) con Peter Dinklage, Kevin Bacon ed Elijah Wood. Nel 2021 ha doppiato il protagonista nel film d’animazione Disney Pixar Luca.

Tra il 1978 e il 1995, il terrorista Ted Kaczynski, noto come Unabomber, aveva ucciso tre persone e ne aveva ferite altre 23 con attentati dinamitardi tramite pacchi bomba. “Unabomber è la storia di un giovane uomo che si sente sempre più emarginato dalla società e decide di ricorrere alla violenza come mezzo di vendetta”, ha raccontato lo scorso luglio il regista Metz in un’intervista Tudum di Netflix. “Alterniamo due linee temporali, in linea di massima: la nascita di Unabomber e la cattura di Unabomber”. Ha proseguito: “Mi ha affascinato il fatto che la caccia a Unabomber sia stata l’operazione più lunga e costosa mai condotta dall’FBI fino a quel momento. Ma ciò che mi ha davvero catturato è stata la storia degli anni trascorsi da Ted Kaczynski ad Harvard, quando era un giovane studente di matematica. Era un aspetto della vicenda che non conoscevo; aiuta a far luce su un capitolo molto oscuro della storia americana”. L’attore Jacob Tremblay ha spiegato il processo di costruzione del personaggio: “Volevo davvero assicurarmi di affrontare questo ruolo interpretandolo come una persona reale. Volevo che sembrasse vero. Ho attinto dalle mie esperienze personali, da cosa si prova a fare un lavoro in cui sono circondato da molte persone più grandi di me e da quella sensazione di sentirmi un po’ fuori posto”.