L'uomo dei sussurri, il trailer del film Netflix con Robert De Niro

Il trailer ufficiale di L'uomo dei sussurri svela il thriller Netflix con Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan, disponibile dal 28 agosto 2026. Tratto dal bestseller di Alex North, il film racconta di uno scrittore vedovo che, dopo il rapimento del figlio di 8 anni, chiede aiuto al padre, un ex detective ormai in pensione. Il caso sembra legato a un serial killer arrestato anni prima, mentre una sinistra filastrocca torna a insinuarsi tra porte socchiuse, finestre aperte e vecchie ferite familiari aperte

«Se lasci la porta un po’ aperta, senti il sussurro e stai bene all’erta. Se la finestra rimane socchiusa, al vetro lui bussa con una scusa. Se infelice la strada percorri… arriva l’Uomo dei sussurri».

È la filastrocca che il personaggio interpretato da Michelle Monaghan legge all’inizio del trailer ufficiale di L’uomo dei sussurri. Poche rime infantili, abbastanza innocue da poter essere recitate in un cortile e abbastanza sinistre da consigliare di controllare subito porte e finestre.

Netflix ha svelato le prime immagini del thriller psicologico con Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan, disponibile in streaming dal 28 agosto 2026. Il film, tratto dall’omonimo bestseller di Alex North, trasforma la paura più antica di ogni genitore in un’indagine nella quale il passato non è mai davvero passato. Perché gli assassini possono finire in prigione. I loro sussurri, evidentemente, molto meno.

La filastrocca che apre il trailer di L’uomo dei sussurri

Il trailer non ha bisogno di mostrare troppo. Gli basta una voce, una porta lasciata socchiusa e la sensazione che qualcuno stia parlando a un bambino senza che gli adulti possano sentirlo. Il sussurro rende la minaccia intima, quasi domestica: non arriva da un luogo remoto, ma attraversa il vetro di una finestra e si insinua nella sicurezza apparente di una casa.

La filastrocca è il cuore nero della storia. Nel film torna a circolare quando alcuni bambini cominciano a scomparire, riportando in vita l’incubo di un serial killer che dovrebbe essere ormai soltanto un ricordo. Il problema è che il suo nome continua a essere pronunciato nei cortili. E le leggende, quando vengono ripetute abbastanza a lungo, finiscono per trovare il modo di bussare alla porta.

La trama: il rapimento di Jake e il ritorno dell’Uomo dei sussurri

Adam Scott interpreta Tom Kennedy, uno scrittore di romanzi gialli rimasto vedovo che tenta di crescere da solo il figlio Jake, di 8 anni. Quando il bambino viene rapito, Tom è costretto a chiedere aiuto all’ultima persona dalla quale vorrebbe dipendere: suo padre Pete Willis, ex detective della polizia interpretato da Robert De Niro.

Tra i due uomini i rapporti sono interrotti da tempo. Il rapimento li costringe però a condividere nuovamente lo stesso spazio e, soprattutto, la stessa paura. Pete conosce fin troppo bene il nome dell’Uomo dei sussurri: più di dieci anni prima era stato lui ad arrestare Frank Carter, il serial killer che avvicinava segretamente i bambini e li attirava lontano dalle loro famiglie.

La scomparsa di Jake sembra riprodurre il rituale di quei vecchi delitti. Eppure Carter si trova ancora in carcere. Se l’Uomo dei sussurri è dietro le sbarre, chi sta continuando il suo lavoro? Un emulatore, un complice rimasto nell’ombra o qualcuno che il detective non era riuscito a vedere durante la prima indagine?

Robert De Niro, un detective alle prese con il passato

Nel trailer Robert De Niro non appare come il consueto investigatore infallibile, ma come un uomo in pensione segnato dal tempo, dai fallimenti e da un rapporto con il figlio consumato molto prima di essere interrotto. «Mi dispiace che sia servito questo per farci ritrovare», dice Pete a Tom. La risposta è immediata: «Non ci siamo ritrovati. Ti sto chiedendo aiuto».

Due battute che chiariscono quale sia il vero terreno dell’indagine. Pete deve ritrovare il nipote, ma anche affrontare le conseguenze di ciò che non è riuscito a proteggere dentro la propria famiglia. La caccia al rapitore diventa così il riflesso di un’altra ricerca: quella di un linguaggio possibile tra padri e figli, tra colpe ereditate e affetti che non hanno mai imparato a pronunciare il proprio nome.

Il regista James Ashcroft ha spiegato che è proprio la relazione spezzata tra Pete e Tom a rappresentare il cuore emotivo della storia. Dietro i meccanismi del thriller sul serial killer, L’uomo dei sussurri racconta ciò che i genitori trasmettono ai figli, nel bene e nel male, anche quando scelgono di non parlare. Il silenzio, del resto, è soltanto un sussurro che ha imparato a trattenere il fiato.

Michelle Monaghan è la detective Amanda Beck

Michelle Monaghan interpreta Amanda Beck, la detective che affianca Pete Willis nella nuova indagine. È la sua voce a introdurre nel trailer la filastrocca dell’Uomo dei sussurri, trasformando una cantilena infantile nella mappa di un incubo che sembrava essere stato sepolto molti anni prima.

Amanda deve comprendere se il rapimento di Jake sia opera di un emulatore o se il vecchio caso contenga ancora una verità rimasta nascosta. Intanto il trailer alterna le indagini della polizia alla disperazione di Tom e ai tentativi di Pete di rimettere insieme gli indizi, mentre il confine tra leggenda metropolitana e minaccia reale diventa sempre più sottile.

Dal bestseller di Alex North al film Netflix

L’uomo dei sussurri è tratto dal romanzo di Alex North, pubblicato in Italia da Mondadori. Nel libro la tranquilla cittadina di Featherbank è perseguitata dal ricordo di un assassino che avvicinava i bambini sussurrando alle loro finestre. Una paura costruita su gesti minimi — un colpo sul vetro, una voce nel buio, una porta dimenticata aperta — che il cinema può trasformare in suono, ombra e attesa.

La regia è affidata a James Ashcroft, già autore di Coming Home in the Dark e The Rule of Jenny Pen. La sceneggiatura è firmata da Ben Jacoby, tra gli autori di The First Omen, e Chase Palmer, che ha lavorato all’adattamento cinematografico di It. Il film rappresenta inoltre la sesta collaborazione tra Netflix e AGBO, la casa di produzione fondata da Anthony e Joe Russo.

Il cast e il cammeo di Michael Keaton

Accanto a Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan, nel cast figurano Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto, che interpreta Jake Kennedy, e Will Brill. Nel film è prevista anche un’apparizione di Michael Keaton, annunciato in un cammeo al fianco di De Niro.

Per De Niro e Keaton si tratta di una nuova occasione d’incontro sullo schermo dopo Jackie Brown di Quentin Tarantino. Questa volta, però, non ci sono valigette da scambiare o criminali troppo sicuri di sé: soltanto una filastrocca, un bambino scomparso e una voce che continua a chiamare dal lato sbagliato della finestra.

Quando esce L’uomo dei sussurri su Netflix

L’uomo dei sussurri sarà disponibile su Netflix dal 28 agosto 2026. La piattaforma presenta il film come un thriller psicologico e crime, inquietante e costruito attorno al mistero di un serial killer.

Una data ancora estiva per una storia che, almeno a giudicare dal trailer, sembra destinata ad abbassare di parecchi gradi la temperatura delle stanze. Soprattutto quando una finestra resta socchiusa e qualcuno, dall’altra parte, comincia a parlare sottovoce