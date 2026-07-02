Camp Rock 3, il nuovo teaser trailer del film

Veronica Rodriguez ha diretto la pellicola in arrivo su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 14 agosto 2026. Protagonisti Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter e Brooklynn Pitts. Presenti anche Nick, Joe e Kevin Jonas

Il canale YouTube di Disney Plus UK ha distribuito il teaser trailer di Camp Rock 3, in arrivo a oltre quindici anni di distanza da Camp Rock 2: The Final Jam, sequel del primo iconico film con protagonisti Demi Lovato e i Jonas Brotheras. In attesa della distribuzione, il filmato, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sulla pellicola diretta da Veronica Rodriguez. Protagonisti Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter e Brooklynn Pitts. Presenti anche Nick, Joe e Kevin Jonas, interpreti dei Connect 3. Il sito ufficiale di Disney+ Italia ha condiviso la sinossi: “Quando i Connect 3 tornano al loro amato Camp Rock alla ricerca di un nuovo gruppo di apertura per un importante tour, i partecipanti al camp devono mettere in campo tutte le loro abilità per avere la possibilità di aprire il concerto della loro band preferita”.

Il testo prosegue: “La tensione sale e le amicizie vengono messe alla prova, dando vita ad alleanze inaspettate, nuove rivelazioni e storie d'amore”. La nuova pellicola farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 14 agosto 2026.

Dopo il grande successo dei film, Demi Lovato (FOTO) e i Jonas Brothers si sono affermati tra i protagonisti del mondo di Hollywood. La cantante e attrice ha scalato le classifiche con numerosi singoli, ricordiamo Heart Attack, Neon Lights, Cool for the Summer, Confident, Tell Me You Love Me e Anyone. Spazio anche alle collaborazioni: da I’m Ready con Sam Smith a What Other People Say con Sam Fischer. Per quanto riguarda i successi dei tre fratelli Jonas, citiamo Burnin’ Up, Sucker, Cool, Only Human e What a Man Gotta Do.