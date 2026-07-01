Not Alone, il trailer del film animato della Illumination

Universal Pictures e Illumination hanno diffuso il teaser trailer ufficiale di "Not Alone", il nuovo film d'animazione dello studio di "Cattivissimo Me" e "Super Mario Bros. - Il film" che vede doppiatori dei personaggi principali Selena Gomez e Timothée Chalamet, alla sua prima esperienza in questo senso. Il film debutterà nelle sale ad aprile 2027.

Il prossimo aprile si torna a sognare e a divertirsi con i film targati Illumination, lo studio dietro i successi Cattivissimo Me, Sing, The Secret Life of Pets e Minions, il cui ultimo capitolo, Minions & monsters è in sala dal 1° luglio (VEDI TUTTI I FILM DEL MESE AL CINEMA).

In rete è arrivato il teaser trailer ufficiale di Not Alone, il nuovo film co-diretto da Eric Guillon, Claire Dodgson e Jonathan Del Val, che entrerà in programmazione ad aprile 2027.

C'è tempo per immaginare come sarà la storia che si annuncia già sorprendente ed emozionante.

Col teaser conosciamo i protagonisti, Joe e Fran, che hanno le voci di Timothée Chalamet e Selena Gomez, e i piccoli alieni che danno corpo e colore alla trama.

Il trailer: l'incontro tra Fran e Joe e... gli alieni

La clip segue Joe, un timido meccanico operativo in una base spaziale, che si sveglia e va a lavorare. Gli scivola un bullone e lo raccoglie Fran, una ragazza per cui ha una cotta.

Il primo approccio tra i due è romantico e goffo ma è Fran a salvare tutto con intraprendenza e propone una cena per conoscersi.

Quando la scintilla è ormai scoccata, nuove sfide attendono i protagonisti, che vediamo con naso all'insù mentre nel cielo un razzo decolla e una strana navicella sembra fare rotta verso la Terra.

All'interno ci sono tre creature, piccole e colorate: è Joe ad esaminarle. Si chiamano Dunk, Welly e Shirm (ma questo il trailer non lo dice).

Primo doppiaggio per Chalamet

Joe ha la voce di Timothée Chalamet nella versione originale di Not Alone, il primo film che vede il divo candidato tre volte all'Oscar impegnato come doppiatore.

Selena Gomez, che dà la voce alla astro-botanica Fran, invece, ha già molta esperienza in questo campo (tra i progetti precedenti i film della saga di Hotel Transylvania).

In Not Alone, un'avventura che mescola alieni e terrestri, coi primi in fuga nella Galassia, ci saranno anche Rob Brydon come voce di Dunk, Diane Morgan come voce di Welly, Jamie Demetriou come Shirm e Brett Goldstein doppiatore dell’agente Zandro.