L'era glaciale 6, il teaser trailer del film d'animazione

È uscito il teaser trailer del film d’animazione L’era glaciale 6: Punto di ebollizione, che arriverà nei cinema italiani il 4 febbraio 2027. Secondo la sinossi ufficiale, il nuovo capitolo della saga preistorica è “una folle avventura piena di dinosauri e di lava che porta Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat e il resto del branco a visitare angoli mai visti prima del pericoloso Mondo Perduto”.

Il primo film d’animazione, intitolato L’era glaciale, era uscito nel 2002 e seguiva il tentativo di un gruppo di animali composto dallo scoiattolo dai denti a sciabola Scrat, dal bradipo terricolo Sid e dallo scorbutico e solitario mammut lanoso Manfred detto Manny, di riportare al suo branco un bambino umano. La pellicola, che era stata candidata ai Premi Oscar 2003 come Miglior film d’animazione (riconoscimento poi vinto da La città incantata dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki), aveva dato vita a uno dei franchise di maggior successo nel settore dell’animazione, con quattro sequel, uno spin-off e una serie di cortometraggi su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) che, in totale, hanno incassato 3,2 miliardi di dollari. Nel secondo capitolo della saga d’animazione, L’era glaciale 2 – Il disgelo (2006), il mammut Manny, il bradipo Sid e la tigre Diego affrontano la fine dell’era glaciale. Mentre i ghiacciai si sciolgono minacciando di sommergere la loro valle, il branco deve mettersi in salvo unendosi a Ellie, una mammut convinta di essere un opossum. Nel successivo capitolo L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (2009), Ellie e Manny stanno aspettando un bambino e la novità sembra sconvolgere qualche equilibrio. Mentre Diego sente di non avere più lo smalto di una volta, Sid desidera sperimentare la maternità a tutti i costi, ma una nuova avventura riunisce il branco. Nel film d’animazione L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012), l’ossessiva caccia di Scrat alla sua ghianda provoca un cataclisma che separa i continenti. Il mammut Manny, il bradipo Sid e la tigre Diego finiscono alla deriva su un iceberg e devono affrontare una ciurma di pirati guidata da Capitan Sbudella per ritornare dalle loro famiglie. Nel quinto capitolo L’era glaciale – In rotta di collisione (2016), l’ennesimo tentativo di mettere al sicuro la propria ghianda porta Scrat nello spazio dove, a bordo di un disco volante, provoca la collisione tra due pianeti. Nel 2022 è uscita invece la miniserie animata L’era glaciale – I racconti di Scrat, ambientata dopo gli eventi del quinto film. Scrat scopre di avere un figlio e vive gli alti e i bassi della paternità, mentre lui e l’adorabile e dispettoso Baby Scrat, alternamente uniti tra loro, combattono per il possesso della preziosa ghianda. Nello stesso anno è uscito anche lo spin-off L’era glaciale – Le avventure di Buck, anch’esso ambientato invece dopo gli eventi del quinto film, quando Buck torna nel mondo dei dinosauri e continua a essere il protettore del mondo perduto. Tuttavia, le cose si fanno complicate quando Orson, un perfido mini Protoceratopo parlante che aveva bandito anni prima, torna dal suo esilio con un esercito di Velociraptor e con l'intenzione di vendicarsi, di dominare il mondo perduto e di eliminare tutti i mammiferi che entrano nel luogo.