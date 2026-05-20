Netflix inaugura l'estate con una nuova commedia romantica, un genere che da qualche tempo è tornato a spopolare a Hollywood, visto il favore e l'accoglienza positiva da parte del pubblico sia del grande che del piccolo schermo.

Il 19 giugno debutterà sulla piattaforma di streaming, tra i titoli di punta delle novità del mese, Messaggi per Isabelle, una storia originale, scritta e diretta da Leah McKendrick, già cantante e attrice nonché regista del film commedia del 2023 Scrumbled.

Protagonista di questa nuova storia romantica, la statunitense Zoey Deutch, che lo scorso anno si è distinta nell'acclamato Nouvelle Vague e che vanta una considerevole esperienza nel genere.

In questo film è Jill, una giovane donna che sta affrontando la perdita di sua sorella, la Isabelle citata nel titolo.

A lei Jill continua a lasciare messaggi vocali nella segreteria telefonica di un numero che adesso appartiene a un'altra persona.

Il lutto e l'amore (che ritorna)

"A volte l'universo ti lascia un messaggio", si legge nel trailer ufficiale di Messaggi per Isabelle, visibile anche in testa a questo videoarticolo e la morale è cogliere l'amore che resta dopo che un forte dolore.

jill non sa come affrontare la perdita di sua sorella Isabelle, l'amore della sua vita fin da quando erano bambine, così avvia un dialogo con lei, nei fatti, un monologo, fatto di tanti messaggi vocali su un telefono che non può più squillare.

Il numero, in realtà, è stato riassegnato a Wes, un agente immobiliare che vive come Jill a San Francisco e il ragazzo, all'inizio stupito, si appassiona alla storia di Jill e decide di incontrarla.

L'incontro sarà l'inizio di una nuova storia.



Nel cast del film Zoey Deutch è affiancata da Nick Robinson, già apparso in Damsel al fianco di Millie bobby Brown e nelle serie Maid e The Abandons.

Tra gli attori, spicca la presenza di Nick Offermann (The Last of Us) e Lukas Cage (Euphoria e You). Anche la regista Leah McKendrick ha un piccolo ruolo.

