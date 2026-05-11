Dal trionfo negli stadi fino al ritorno nella sua Barona. Arriva al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio King Marracash il primo docufilm dedicato a Marracash diretto da Pippo Mezzapesa. Il trailer ufficiale mostra un viaggio intimo tra musica, fragilità, successo e radici familiari, seguendo Fabio Rizzo durante un anno decisivo della sua carriera. Nel film anche le testimonianze di Elodie, Guè, Paola Zukar e Massimo Recalcati

KING MARRACASH, il trailer del docufilm evento su Marracash

Un anno vissuto accanto al re del rap italiano. È uscito il trailer ufficiale di KING MARRACASH, il primo docufilm dedicato a Marracash, in arrivo nelle sale italiane come evento speciale solo il 25, 26 e 27 maggio.

Diretto da Pippo Mezzapesa, il film segue Fabio Rizzo nel momento più importante della sua carriera: il primo tour negli stadi di un rapper italiano, culminato nella grande tappa di San Siro a Milano. Ma il documentario non si limita al racconto musicale. Attraverso immagini intime e materiali inediti, il film entra nella vita dell’artista tra successi, inquietudini, sogni realizzati e fragilità personali.

Dalla Barona al trionfo negli stadi

Il trailer alterna il boato dei concerti ai silenzi della quotidianità, riportando Marracash nei luoghi della sua infanzia: i casermoni della Barona, periferia milanese dove è cresciuto, e la Sicilia della sua famiglia. Un viaggio che diventa anche una riflessione sull’identità, sul riscatto sociale e sul prezzo della celebrità.

Nel docufilm trovano spazio anche amici, collaboratori e figure fondamentali del suo percorso artistico e umano, tra cui Elodie, Guè, Paola Zukar e Massimo Recalcati.

Il Block Party come ritorno alle origini

Il cuore simbolico del film è il grande Block Party organizzato per il suo quartiere: un concerto gratuito pensato come gesto di restituzione verso chi ha condiviso con lui gli anni più difficili. Un ritorno alle origini che chiude idealmente il cerchio della trilogia musicale che ha consacrato Marracash come figura centrale del rap italiano contemporaneo.