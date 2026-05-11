È online il trailer ufficiale di Allora Balliamo, il nuovo film diretto da Amélie Bonnin con Juliette Armanet e Bastien Bouillon. In arrivo al cinema dal 18 giugno con Fandango, il film racconta il ritorno di una chef nel villaggio della sua infanzia dopo l’infarto del padre. Tra ricordi, amori perduti e sogni che vacillano, il racconto si trasforma in una storia sentimentale sospesa tra malinconia, musica e desiderio di ricominciare

Allora Balliamo, il trailer del nuovo film con Juliette Armanet

È online il trailer ufficiale di Allora Balliamo, il nuovo film diretto da Amélie Bonnin e distribuito in Italia da Fandango dal 18 giugno. Protagonista della pellicola è Juliette Armanet, affiancata da Bastien Bouillon in una storia che intreccia memoria, amore e ritorni inattesi.

Una chef costretta a tornare a casa

Al centro del film c’è Cécile, una donna pronta a realizzare il sogno di aprire il proprio ristorante gourmet a Parigi. La vita però cambia direzione quando il padre viene colpito da un infarto, costringendola a fare ritorno nel villaggio della sua infanzia.

Lontana dal caos e dal ritmo della capitale francese, Cécile ritrova luoghi dimenticati, ricordi mai davvero sopiti e soprattutto il suo amore di gioventù. Un viaggio emotivo che mette in crisi le sue certezze e la obbliga a interrogarsi su ciò che desidera davvero.

Il cast del film

Accanto a Juliette Armanet e Bastien Bouillon, il cast comprende François Rollin, Tewfik Jallab, Dominique Blanc della Comédie Française, Mhamed Arezki, Pierre-Antoine Billon e Amandine Dewasmes.

La regia è firmata da Amélie Bonnin, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Dimitri Lucas.

Tra romanticismo e nostalgia

Dal trailer emerge un racconto sentimentale attraversato da una forte componente musicale e da un’atmosfera sospesa tra nostalgia e rinascita. Allora Balliamo sembra giocare con i ricordi, i rimpianti e la possibilità di riscrivere il proprio destino, trasformando il ritorno a casa in un confronto emotivo con il passato.

Tra sapori, silenzi e vecchie ferite che tornano a galla, il film promette una storia intima e delicata capace di parlare di seconde possibilità senza rinunciare alla leggere