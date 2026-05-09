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Spyne, il trailer del thriller con Stefano Cassetti tra spionaggio e disabilità

Cinema

Un ex agente segreto costretto a convivere con la tetraplegia viene trascinato di nuovo nell’incubo del proprio passato. Arriverà nelle sale italiane dal 21 maggio Spyne, thriller d’esordio di Anna Antonelli ispirato a una storia vera, con Stefano Cassetti nel ruolo del protagonista. Girato in Liguria tra tensione, memoria e fragilità del corpo, il film affronta anche il tema delle lesioni spinali con uno sguardo realistico e umano. Nel cast anche Ivan Franek e Andrea Bruschi.

 

Spyne, il trailer del thriller di Anna Antonelli


È stato diffuso il trailer ufficiale del film, che intreccia tensione psicologica, spionaggio e dramma umano. Un uomo spezzato nel corpo ma ancora intrappolato nei fantasmi del proprio passato. Arriverà nelle sale italiane dal 21 maggio Spyne, thriller d’esordio diretto da Anna Antonelli, ispirato a una storia vera e prodotto e distribuito da Creations Factory. 

La trama: un’ex spia contro il proprio passato

Protagonista della storia è Pierre, ex agente segreto corso che ha cercato di lasciarsi alle spalle missioni, segreti e violenza per costruirsi una vita normale. Ma quando una grave malattia lo rende tetraplegico, il passato torna a bussare alla sua porta. I segreti custoditi dall’uomo diventano infatti oggetto di interesse di forze oscure legate al mondo dell’intelligence, dando vita a una pericolosa resa dei conti.

Il film costruisce così un thriller che unisce azione, memoria e vulnerabilità fisica, mettendo al centro un protagonista costretto a ridefinire il proprio rapporto con il corpo e con la paura.

Stefano Cassetti guida il cast

Nel ruolo principale c’è Stefano Cassetti, candidato ai César nel 2002 come miglior promessa maschile per Roberto Succo di Cedric Kahn. Accanto a lui recitano Giorgia Fiori, Andrea Bruschi, Ivan Franek e Alessandro Cremona.

La sceneggiatura è firmata da Paolo Fittipaldi, mentre la fotografia è di Matteo De Angelis. Il montaggio è curato da Angelo D’Agata e le musiche originali sono composte da Filippo Quaglia e Raffaele Rebaudengo. La distribuzione internazionale è affidata a Blue Eyes Film.

Un thriller girato in Liguria che affronta il tema della disabilità

Girato in Liguria, Spyne affronta anche il tema delle lesioni spinali e della riabilitazione. Per rendere il racconto il più autentico possibile, la produzione ha collaborato con il dottor Antonino Massone, che ha ospitato parte delle riprese nell’unità spinale ASL 2 di Savona.

Il film è stato finanziato nell’ambito del programma PR FESR Liguria 2021–2027 e sarà presentato in anteprima il 18 maggio al Cinema Adriano di Roma. La premiere milanese è invece prevista il 21 maggio all’Anteo CityLife.

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