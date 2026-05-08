Per la prima volta nelle sale italiane dall’11 al 13 maggio, Millennium Actress torna in versione restaurata in 4K. Sky TG24 presenta in esclusiva una clip del capolavoro di Satoshi Kon, una delle opere più amate e visionarie dell’animazione giapponese. Tra memoria, cinema e amore perduto, il film segue l’attrice Chiyoko Fujiwara in un viaggio onirico dove realtà e finzione si confondono continuamente.

La clip esclusiva di Millennium Actress

Sky TG24 presenta in esclusiva una clip italiana di Millennium Actress, il capolavoro animato che arriverà per la prima volta nei cinema italiani solo dall’11 al 13 maggio grazie ad Anime Factory.

Restaurato in 4K in occasione del venticinquesimo anniversario dall’uscita giapponese, il film rappresenta una delle opere più celebri e influenti di Satoshi Kon, maestro visionario capace di trasformare il confine tra sogno, memoria e cinema in un territorio liquido e vertiginoso.

Un tesoro nascosto dell’animazione giapponese

Prodotto dallo storico studio Madhouse, Millennium Actress è considerato da molti una gemma nascosta dell’animazione contemporanea. Uscito originariamente nel 2001, il lungometraggio anticipava già tutte le ossessioni narrative e visive che avrebbero reso Kon un autore di culto internazionale.

Dalle dissolvenze tra realtà e immaginazione ai passaggi improvvisi tra epoche e generi cinematografici, il film costruisce un flusso continuo di immagini che sembra inseguire il funzionamento stesso della memoria. Non è un caso che registi occidentali come Guillermo del Toro e Christopher Nolan abbiano più volte riconosciuto l’influenza dell’opera di Kon sul loro immaginario.

La trama: cinema, ricordi e un amore perduto

Protagonista del film è Chiyoko Fujiwara, leggendaria attrice del cinema giapponese ormai ritiratasi a vivere lontano dal mondo. Quando il regista Genya Tachibana decide di intervistarla per realizzare un documentario sulla sua carriera, il racconto si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più profondo e imprevedibile.

Attraverso i ricordi dell’attrice, Genya e il suo cameraman finiscono letteralmente dentro le scene dei film interpretati da Chiyoko, attraversando guerre, melodrammi, avventure storiche e fantascienza. Ogni ricordo diventa cinema e ogni film si trasforma in memoria personale, in un movimento continuo dove il passato non smette mai davvero di esistere.

Al centro di tutto rimane la ricerca di un amore mai dimenticato: un’ossessione romantica che attraversa decenni di storia giapponese e diventa il cuore emotivo del racconto.

L’anteprima evento al COMICON Napoli

Prima dell’uscita ufficiale nelle sale, Millennium Actress è stato protagonista anche di un evento speciale al COMICON Napoli.

La proiezione del 1° maggio ha visto la partecipazione dei Criticoni — Francesco Alò, Mr. Marra e Victorlaszlo88 — insieme a Dario Moccia. Dopo il film, gli ospiti hanno dialogato con il pubblico approfondendo l’eredità artistica di Satoshi Kon e la sorprendente modernità di un’opera che continua ancora oggi a influenzare il linguaggio dell’animazione e del cinema contemporaneo.

Un’opera che parla del bisogno di essere ricordati

Più che un semplice anime, Millennium Actress è una riflessione struggente sul tempo, sull’identità e sul desiderio umano di lasciare una traccia di sé attraverso le storie.

Un film che continua a emozionare per la sua capacità di fondere malinconia, spettacolo e sperimentazione visiva. E che oggi, nel suo ritorno restaurato in 4K, sembra ancora più contemporaneo. Perché — piccola tirata d’orecchi cinefila — ogni tanto bisogna ricordarsi che prima dei multiversi c’era già Satoshi Kon che piegava spazio, tempo e immaginazione con una matita e un montaggio da illusionista.





