Tony, il trailer del biopic sullo chef Anthony Bourdain

Diretto da Matt Johnson e interpretato da Dominic Sessa, il progetto racconta un'estate del 1975 a Provincetown, Massachusetts, quando un ventenne ribelle e aspirante scrittore finì per caso in una cucina professionale. L'uscita è prevista ad agosto

Otto anni dopo la sua morte, Anthony Bourdain torna sullo schermo in una forma inedita: non il personaggio che milioni di persone hanno imparato ad amare attraverso le sue trasmissioni televisive, ma il ragazzo che ancora non sapeva di essere lui. Il trailer di Tony, il biopic prodotto da A24 e diretto da Matt Johnson, è arrivato online il 5 maggio, e il tono è subito chiaro: nessun riassunto enciclopedico di una vita, nessun montaggio di successi. Solo un'estate, un posto, una cucina.

Un ritratto d'origine

La scelta di concentrarsi su un unico capitolo della vita di Bourdain è al tempo stesso la scommessa e la forza del progetto. Il film si svolge nel 1975, quando un diciannovenne di nome Tony - ancora lontanissimo dalla fama, alle prese con un'ambizione letteraria che fatica a trovare sbocchi - finisce a Provincetown, sul Cape Cod, e per caso entra nel mondo caotico e gerarchico di una cucina professionale. È lì che qualcosa cambia, in modo irreversibile.

Alla regia c'è Matt Johnson, il filmmaker canadese che con BlackBerry ha dimostrato di saper trasformare materiale potenzialmente arido in cinema vivo e sorprendente. La sceneggiatura - firmata da Johnson insieme a Matthew Miller, Todd Bartels e Lou Howe - si ispira a due capitoli specifici di Kitchen Confidential, il memoir del 2000 con cui Bourdain ha conquistato il grande pubblico. Johnson ha raccontato che quelle pagine gli sembravano un testo delle origini: apparentemente poco accade, ma ogni margine è denso di significato. L'obiettivo era esplorare insieme al cast la nascita di un uomo conoscendo già dove sarebbe arrivato vent'anni dopo.

A interpretare il giovane Bourdain è Dominic Sessa, già rivelazione in The Holdovers di Alexander Payne. Nel trailer lo si vede burbero, instabile, pieno di spigoli, esattamente come il personaggio che molti hanno conosciuto attraverso la televisione, solo grezzo e senza la patina della notorietà. Al suo fianco c'è Antonio Banderas nei panni di Ciro, il ristoratore che lo prende sotto la propria ala. Il cast include anche Emilia Jones, Leo Woodall, Dagmara Dominczyk, Rich Sommer e il comico Stavros Halkias.

La famiglia Bourdain ha dato il suo benestare

Non era scontato che il progetto ottenesse il sostegno della famiglia. L'eredità di Bourdain è custodita con attenzione, e il rischio di un biopic celebrativo - o peggio, riduttivo - era reale. Il via libera è arrivato, accompagnato da una dichiarazione che chiarisce bene le aspettative: il film non tenta di racchiudere un'intera esistenza in due ore, ma si concentra su un'estate che rimarrà in parte sempre sconosciuta, offrendone una libera interpretazione. La famiglia ha sottolineato di apprezzare in particolare la resa della sua curiosità intellettuale e della sua determinazione, quelle qualità che lo avrebbero poi portato in ogni angolo del mondo.

Tony uscirà nelle sale americane in agosto. Con questo posizionamento, A24 sembra puntare a portare il film dentro la stagione dei premi, se i riscontri del pubblico lo consentiranno.