Dal 7 maggio al cinema con proiezioni speciali, Un sogno italiano di Fausto Caviglia racconta l’emigrazione degli italiani in Germania dopo l’accordo del 1955. Oltre 500mila persone in viaggio tra speranza, sacrifici e identità sospese. Sky TG24 presenta in esclusiva una clip del documentario: un racconto umano e collettivo che attraversa memoria, lavoro e radici europee

Un viaggio nella memoria, ma anche nel presente dell’Europa. Un sogno italiano, documentario diretto da Fausto Caviglia, arriva nelle sale dal 7 maggio con una serie di proiezioni speciali dopo le presentazioni istituzionali a Berlino e Verona. In occasione dell’uscita, Sky TG24 presenta in esclusiva una clip del film.

La clip in esclusiva: uno sguardo dentro la storia

La sequenza proposta in anteprima offre un frammento emblematico del progetto: volti, testimonianze, ricordi che non cercano l’effetto ma la verità. Non c’è retorica, ma una stratificazione di esperienze che restituisce il senso di un’intera generazione in movimento.

È un cinema della memoria che si costruisce attraverso dettagli: una valigia, una lingua imparata a fatica, un lavoro accettato per necessità. Piccoli elementi che, messi insieme, raccontano una trasformazione epocale.

L’accordo del 1955: quando tutto è iniziato

Al centro del documentario c’è un passaggio storico preciso: l’accordo italo-tedesco sul lavoro firmato il 20 dicembre 1955. Non un semplice trattato, ma l’inizio di un esodo silenzioso e massiccio.

Tra il 1955 e la metà degli anni ’70, oltre 500.000 italiani partirono verso la Germania Ovest. Provenivano spesso dal Sud, da contesti segnati dalla povertà, e inseguivano un’idea semplice e radicale: cambiare il proprio destino.

Vite in transito: tra sacrificio e identità

Un sogno italiano mette al centro le persone. Non numeri, ma storie.

Gli emigrati italiani si trovarono a vivere condizioni difficili: lavori pesanti, integrazione complessa, episodi di discriminazione. Eppure, proprio dentro queste fratture si è costruita una nuova identità.

Alcuni tornarono. Molti restarono. E nel tempo hanno contribuito a trasformare la Germania, dando vita a comunità italo-tedesche ancora oggi vive, stratificate, profondamente europee.

Il racconto di Fausto Caviglia

“Questo documentario nasce dal desiderio di raccontare una storia ancora poco conosciuta ma profondamente significativa”, spiega il regista Fausto Caviglia.

Le sue parole non cercano enfasi, ma precisione emotiva: il film è un omaggio a chi ha attraversato il confine non solo geografico, ma anche culturale e umano.

Un racconto fatto di “storie personali straordinarie seppur piccole”, dove solidarietà, ingegno e orgoglio diventano strumenti di resistenza.

Un racconto europeo, oggi più che mai attuale

Guardare Un sogno italiano oggi significa anche interrogarsi sul presente. Quelle traiettorie migratorie hanno contribuito a costruire le basi di ciò che oggi chiamiamo cittadinanza europea.

Non è solo passato: è una lente sul contemporaneo.

E forse è proprio qui che il documentario trova la sua forza più grande — nel ricordare che dietro ogni fenomeno storico ci sono vite, e che ogni vita è, in fondo, una storia degna di essere raccontata.