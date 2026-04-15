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Il tempo è ancora nostro, in esclusiva il trailer del film con Ascanio Pacelli

Cinema

In esclusiva su Sky TG24 il trailer de Il tempo è ancora nostro, esordio alla regia di Maurizio Matteo Merli presentato alla Mostra di Venezia. Con Ascanio Pacelli, Mirko Frezza e Andrea Roncato, il film racconta l’amicizia tra due uomini divisi da origini e scelte di vita, che si ritrovano sul campo da golf tra errori, memoria e seconde possibilità. Al cinema dal 7 maggio.

Una storia di amicizia, errori e seconde possibilità

Al centro del racconto ci sono due uomini lontanissimi per origine e destino. Tancredi, interpretato da Ascanio Pacelli, è cresciuto nel privilegio, tra successo e apparenze, senza mai imparare a custodire ciò che conta davvero. Stefano, a cui dà volto Mirko Frezza, arriva invece da un passato difficile, segnato da eccessi e fragilità.

A unirli è un legame antico, quasi carsico, che riemerge nel luogo più inatteso: un campo da golf. Qui, tra silenzi e traiettorie imperfette, i due sono costretti a fare i conti con ciò che sono stati — e con ciò che potrebbero ancora diventare.

Il golf come metafora della vita

Non è solo un’ambientazione, ma un vero dispositivo narrativo. Il tempo è ancora nostro è il primo film italiano ambientato nel mondo del golf, uno spazio che il regista trasforma in territorio emotivo e simbolico.

Come racconta lo stesso Merli, il golf diventa una parabola dell’esistenza: precisione, concentrazione, solitudine. Un gioco che obbliga a guardarsi dentro, a confrontarsi con i propri limiti, a gestire la pressione e l’errore. Le 18 buche non sono solo un percorso sportivo, ma una mappa interiore.

Il ruolo chiave di Andrea Roncato

A fare da collante tra passato e presente è Costantino, interpretato da Andrea Roncato. Figura paterna e guida silenziosa, rappresenta ciò che resta quando tutto sembra perduto: un punto fermo, una memoria condivisa, forse l’unica possibilità di redenzione.

Un esordio tra tradizione e sguardo contemporaneo

Figlio dell’iconico Maurizio Merli, volto simbolo del poliziesco anni Settanta, il regista costruisce un film che guarda al presente senza dimenticare le radici di un certo cinema italiano: diretto, umano, essenziale.

Prodotto da Father & Son e distribuito con Aurumovie, in collaborazione con Tiger, il film ha già raccolto riconoscimenti nei festival internazionali, confermando l’interesse attorno a un’opera che sceglie la semplicità per raccontare qualcosa di profondamente universale.

Il tempo che resta

Più che una storia sul tempo che passa, Il tempo è ancora nostro è un film su quello che resta. Sulle possibilità che sopravvivono agli errori, sugli incontri che resistono alle distanze, sulla fragile ostinazione di ricominciare.

E forse è proprio qui che il trailer colpisce: in quella sensazione sospesa, quasi dolceamara, che ci ricorda una cosa semplice e terribile insieme — non è mai troppo tardi, finché lo decidiamo.

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