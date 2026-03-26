Pressure, il trailer del film con Brendan Fraser. VIDEO

In attesa dell'uscita nei cinema del Regno Unito, negli USA e in altri paesi nel mondo dove c'è già una data di distribuzione, Studiocanal e Working Title hanno rilasciato il trailer ufficiale di Pressure, il nuovo film dell'australiano Anthony Maras, già regista di Hotel Mumbai, alla prova con un imponente film di guerra sullo Sbarco in Normandia, evento il cui successo dipese anche dalle condizioni meteo del tempo che richiesero una valutazione attenta prima dell'inizio delle operazioni militari.

La pellicola è sceneggiata dallo stesso Maras insieme a David Haig, autore del dramma teatrale omonimo messo in scena nel 2014 da cui è tratto il film.

Il trailer, visibile in testa a questo videoarticolo nella versione originale, mostra alcune scene salienti del film e i suoi interpreti, tra cui spiccano Brendan Fraser ed Andrew Scott.

Il film tratto dalla storia vera del D-Day

Tutti conoscono i fatti legati allo Sbarco in Normandia, evento chiave della storia moderna che decise le sorti della Seconda Guerra Mondiale ma non in molti conoscono i retroscena legati alla pianificazione delle operazioni militari che furono studiate a tavolino con la collaborazione di molti esperti provenienti da ambiti diversi da quelli strategici.

Pressure racconta gli eventi delle ore prima dello Sbarco, 72 ore nelle quali furono prese decisioni essenziali per la riuscita delle operazioni dei militari Alleati, impegnati a vincere ma anche a salvare, per quanto possibile, vite umane.

Nel film Brendan Fraser, premio Oscar per The Whale, è il generale Dwight D. Eisenhower ed Andrew Scott è James Stagg, capitano e meteorologo della Royal Air Force.

Stagg era convinto che nel giorno fissato per l'inizio dello Sbarco due tempeste avrebbero segnato il destino dell'operazione. L'uomo si adoperò con tutte le sue forze e le sue competenze per convincere i vertici militari a posticipare lo Sbarco in un momento in cui le condizioni meteo sarebbero state più favorevoli.

Un film dal cast stellare

Il trailer di Pressure anticipa i dialoghi tesi e gli scontri tra i protagonisti coinvolti nella vicenda, che richiese sangue freddo, fermezza e intuito affinché l'operazione strategica fosse costruita nella maniera più efficace.

Non mancano poi le spettacolari sequenze del D-Day, in parte svelate nel montaggio.

Accanto a Fraser e Scott nel cast ci sono anche Chris Messina, Kerry Condon e Damian Lewis.

Il film è prodotto da Working Title, alle spalle anche dell'acclamato Darkest Hour, candidato a molti premi, tra cui l'Oscar a Miglior Film nel 2018.