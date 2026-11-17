Va in onda martedì 17 novembre su Rai 2 la commedia sentimentale del 2002 diretta da Wayne Wang, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci e Tyler Posey. Il titolo originale è “Maid in Manhattan"
Va in onda martedì 17 novembre su Rai 2 la commedia sentimentale del 2002 diretta da Wayne Wang, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci e Tyler Posey. Il titolo originale è “Maid in Manhattan"
Il 19 novembre esce nelle sale italiane (il 20 negli Usa) la sesta pellicola del franchise...
L’attrice, nata a Parigi il 17 novembre 1966, dopo l’enorme successo nei panni della 13enne Vic...
Da oltre 50 anni il personaggio inventato da Ian Fleming sbanca i botteghini. Ecco tutti gli...
La serata benefica che ha superato la cifra record di venti milioni di dollari raccolti a favore...
Dall'ultimo - in ordine cronologico - dei suoi personaggi, ossia il celeberrimo avaro nato dalla...
Basata sull’omonimo romanzo prequel di Jack Carr, segue le vicende di Tom Reece, il padre di...
Dal leggendario Sean Connery fino all’apprezzatissimo Daniel Craig, passando per il meno noto...
L'imprenditrice e pioniera degli influencer italiana si è raccontata a Vanity Fair in...