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Jennifer Lopez è Marisa Ventura in Un amore a 5 stelle, in onda su Rai 2 martedì 17 novembre. Marisa è una madre single di origini portoricane che, cresciuta nel Bronx, lavora ora come cameriera ai piani in un hotel di lusso di Manhattan. Ha talento e ambizione e sogna di diventare manager, ma crede di non poterselo permettere. Un giorno prova il cappotto di un’ospite e uno scambio d’identità le cambia la vita.

22 film in streaming a novembre, da Possible Love a Innamorarsi e altre pessime idee. FOTO