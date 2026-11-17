Warner Bros. ha diffuso il trailer finale in italiano del film che segna l'inedita "soprannaturale collaborazione" tra uno dei più influenti autori del cinema horror contemporaneo e Nicholas Sparks. "Rimani ancora", che è anche un libro concepito a quattro mani, arriva al cinema in tempo per San Valentino Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Una storia affascinante d'amore e orrore, verosimile, se facciamo scattare la sospensione dell'incredulità per immergerci nel mondo conturbante del cinema di M. Night Shyamalan.

L'autore indiano ha lavorato con Nicholas Sparks a una storia che è diventata un libro e un film, Remain, nella versione italiana Rimani ancora.

Il progetto, di cui si è parlato per la prima volta la scorsa primavera, è praticamente pronto per debuttare in sala, dal 4 febbraio 2027 in Italia, come riporta il trailer finale, adesso disponibile.

Il punto d'incontro tra amore e orrore Due mesi dopo l'uscita del primo teaser, una clip estesa che aveva già attirato l'attenzione del pubblico, arriva da Warner Bros. il trailer finale di Remain, pellicola con Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor, protagonisti di un amore romantico e inquietante.

L'attore statunitense è Tate Donovan, un progettista che sta ancora affrontando le conseguenze della morte di sua sorella Sylvia, una giovane donna che aveva la capacità di comunicare con i morti.

Tate si rifugia a Cape Code, in una villetta in affitto. Al suo arrivo, la trova occupata da Wren (Dynevor), una donna bellissima con cui scatta immediatamente la scintilla.

I due si innamorano ma, per qualche ragione, non possono stare insieme. Di notte, in particolare, la situazione si stravolge. Da sogno diventa incubo. Wren non è come appare di giorno, diventa una creatura orrenda, minacciosa, inquieta. Una di quelle con cui cumunicava Sylvia che Tate non pensava fossero reali.

Il trailer anticipa la costruzione di una storia che mescola perfettamente, anche da un punto di vista visivo, le atmosfere di un film drammatico romantico, del tutto assimilabili a quelle dei lungometraggi tratti dalle opere di Sparks, a quelle di un thriller teso in stile Shyamalan.

Da una fotografia luminosa a quella cupa e oscura, dal giallo al grigio. Un vero e proprio viaggio nei mondi di due autori diversissimi che hanno trovato un punto d'incontro in una incredibile storia d'amore. Vedi anche Trap, Hartnett e M.Night Shyamalan alla première mondiale del thriller

Remain, un film e un libro (già disponibile in italiano) La storia di Remain è stata ideata da Sparks e Shyamalan insieme, sia in termini di trama che di personaggi.

Il lavoro, poi, è stato diviso per competenze - per così dire. Il regista e sceneggiatore indiano-statunitense ha sviluppato il copione del film, la sua 17esima regia dopo Trap (uscito nel 2024), mentre Nicholas Sparks ha scritto il libro, edito in Italia da Sperling & Kupfer col titolo Rimani ancora, un volume lungo circa 400 pagine.

La pellicola mette alla prova Dynevor, ex star di Bridgerton, con un ruolo horror che, tuttavia, permette all'attrice britannica di dare prova delle attitudini da eroina romantica maturate per buona parte della sua carriera.

Per Jake Gyllenhaal, invece, è un ritorno al thriller, genere nel quale ha una larga esperienza, sia cinematografica che televisiva.

La star di Zodiac, ma anche di Animali notturni e di Enemy, ha già dato prova di sapersela cavare con le pellicole ad alta tensione cariche di sfumature surreali.

Nel cast di Remain, le due star sono affiancate da Ashley Walters, Julie Hagerty e Jay O. Sanders. Il trailer del film è disponibile in italiano in basso e in alto in questo articolo.

