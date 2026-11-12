Cesar 2027, Nicole Kidman riceverà il premio alla carriera

L’Académie ha voluto rendere omaggio a una diva di Hollywood che, nel corso della carriera, ha lavorato spesso anche con grandi registi d’autore

Nicole Kidman sarà premiata con il César d’onore durante la 52ª edizione dei riconoscimenti del cinema francese. La cerimonia si terrà il 25 febbraio 2027 all’Olympia di Parigi.

L’Académie ha voluto rendere omaggio a una diva di Hollywood che, nel corso della carriera, ha lavorato spesso anche con grandi registi d’autore.

L’annuncio dell’Académie e di Canal+

La notizia è arrivata giovedì 12 novembre con un comunicato congiunto dell’Académie des Arts et Techniques du Cinéma e dell’emittente Canal+.

Nel testo si legge che le due istituzioni “hanno l’immenso piacere di annunciare che Nicole Kidman riceverà, giovedì 25 febbraio 2027 sul palco dell’Olympia, il César d’onore della 52ª cerimonia dei César”. Con questo riconoscimento vogliono celebrare un’interprete e produttrice che non ha mai lasciato che la fama decidesse le sue scelte artistiche.

Canal+ trasmetterà in diretta ed esclusiva la serata del 25 febbraio, in chiaro per tutti gli spettatori. Kidman raccoglie il testimone di altri grandi nomi: nel 2025 il César d’onore è andato a Julia Roberts e Costa-Gavras, quest’anno a Jim Carrey.

Una carriera tra Hollywood e cinema d’autore

Secondo l’Académie, Nicole Kidman è una star di Hollywood ma anche un punto di riferimento del cinema d’autore. Nel comunicato vengono citati i registi con cui ha lavorato, molto diversi tra loro: Stanley Kubrick, Jane Campion, Lars von Trier, Baz Luhrmann e Yorgos Lanthimos. Kubrick l’ha diretta in Eyes Wide Shut, Campion in Ritratto di signora e von Trier in Dogville. Tra i suoi titoli più famosi ci sono anche Moulin Rouge! e The Others. Nel 2003 ha vinto l’Oscar come miglior attrice per The Hours, dove interpretava Virginia Woolf.

La Francia, peraltro, la conosce bene: nel 2013 era nella giuria di Cannes presieduta da Steven Spielberg, e l’anno dopo ha aperto il festival con Grace di Monaco.