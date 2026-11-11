La star australiana sarà protagonista e produttore del film che porterà sullo schermo "Il canto del boia", romanzo di Norman Mailer che nel 1980 vinse il Premio Pulitzer per la narrativa Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il canto del boia, romanzo del 1979 il cui titolo originale è The Executioner's Song, arriverà sul grande schermo prossimamente e, anche se il progetto è attualmente in progress, in attesa di un regista e di un titolo ufficiale, ha già un protagonista, Jacob Elordi, che seguirà il film anche nelle vesti di produttore.

Elordi sarà Gary Gilmore, un uomo che fu giustiziato negli Stati Uniti nel 1977 per aver compiuto diversi delitti ma la cui vicenda è passata alla storia per il caso giudiziario legato alla sua condanna, molto seguito dai media all'epoca.

La storia vera ispirazione di film con Tommy Lee Jones Jacob Elordi ha acquisito insieme ad altri produttori, tra cui spicca Scott Stuber di United Artists, i diritti di The Executioner’s Song, film per la tv del 1982 che aveva come protagonista Tommy Lee Jones, vincitore anche di un Emmy Award per l'interpretazione di Gary Gilmore.

I dettagli del progetto cinematografico in fase di sviluppo sono stati diffusi in esclusiva da Deadline che ha riferito quanto è noto fino a questo momento del film.

Il film per la tv con Tommy Lee Jones, che in Italia arrivò come miniserie dal titolo La ballata della sedia elettrica, raccontava gli ultimi nove mesi di vita di Gilmore e si basava sui fatti contenuti sul romanzo di Mailer, che a sua volta ha dato alla storia un impianto in stile true crime partendo dalle testimonianze raccolte da Lawrence Schiller, ex fotografo di Life che lavorò al caso Gilmore intervistando il condannato e la sua famiglia.

Nel film per la tv veniva dato spazio anche a Nicole Baker, la ragazza che era stata la compagna di Gilmore negli ultimi anni della sua vita (nel film del 1982 aveva il volto di Susanna Aquette). Leggi anche Scapegoat, Jacob Elordi in trattative per Scapegoat di Ari Aster