La commedia di Susana Garcia racconta la storia di due donne sui cinquant'anni, mamme di due figlie che si trovano all'estero per motivi di studio, che decidono di partire per l'Europa. Molti spunti della storia traggono ispirazione dalle vicende delle due interpreti principali, le attrici brasiliane Ingrid Guimarães e Mônica Martelli Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo il successo di pubblico nelle sale brasiliane La mia migliore amica, titolo italiano di Minha Melhor Amiga, film del 2026 diretto dalla brasiliana Susana Garcia, è arrivato su Netflix e sta conquistando anche gli spettatori della tv in streaming.

Merito della trama accattivante, delle situazioni divertenti da pura commedia e delle interpretazioni delle due protagoniste, le attrici Ingrid Guimarães e Mônica Martelli che hanno trasferito sullo schermo l'energia e le dinamiche della loro vera amicizia fuori dal set.

La storia del film è un soggetto originale e la sceneggiatura trasferisce sulla pagina avventure e disavventure delle due attrici che, come i loro personaggi nella storia, Clara e Julia, sono madri di due giovani ragazze, anche loro al lavoro sulla sceneggiatura della pellicola.

I dettagli della trama ispirati dalla vera amicizia tra le due attrici protagoniste Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, le interpreti della commedia brasiliana La mia migliore amica, su Netflix da novembre e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, hanno davvero viaggiato in Europa combinandone di tutti i colori, un po' come è successo ai loro personaggi nel film che si mettono in viaggio dal Brasile in direzione del Portogallo, della città di Lisbona, per raggiungere le rispettive figlie, lontane da casa per ragioni di studio.

Se il film parte dalla premessa della necessità per le due donne e amiche di colmare il cosiddetto "nido vuoto", la trama le trasporta in un'avventura on the road dove si ritrovano come donne e trovano nuovi motivi per considerarsi amiche inseparabili.

Il film, tra una situazione assurda e comica e l'altra parla di libertà e riappropriazione di sé per le due protagoniste, donne che hanno superato i cinquanta ma che hanno ancora molto da dire, all'interno di esistenze che sembravano un po' appannate.

Conoscono nuove persone, si perdono in una città della Spagna, ridono moltissimo e lo stesso succedeva a Ingrid Guimarães e Mônica Martelli che, nella vita vera, prima del film, venivano filmate di nascosto dalle loro figlie che pubblicavano le loro disavventure di viaggio sui social.

Le loro esperienze - una parte di esse - sono finite nella sceneggiatura del film di Garcia che, naturalmente, contiene molti elementi di finzione, molti dei quali inerenti alla parte sentimentale delle due protagoniste del film.

Il film nato dai video virali sui social La mia migliore amica non è un film biografico ma molti spunti della storia sono reali e il successo del film al box office del Brasile è dovuto all'alchemia reale che si percepisce dallo schermo tra le protagoniste.

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli sono due volti noti del mondo dello spettacolo in Brasile. La prima è un'attrice comica molto popolare, la seconda è anche una sceneggiatrice ed è famosa per i suoi ruoli di star di commedia.

Ha girato molti film comedy basati su storie familiari anche la regista Susana Garcia, la filmaker ideale per questo tipo di progetto.

L'idea di realizzare un film sul rapporto tra le due attrici e le disavventure dei loro viaggi (suggerita anche dai follower delle due star) è nata dalle loro due figlie che hanno dato i nomi alle due protagoniste del lungometraggio.

Anche la meta del viaggio è frutto di fantasia, però in Spagna le due attrici brasiliane ci sono andate davvero, ad Ibiza, insieme alle figlie, e la vacanza non è stata priva di sorprese tutte da ridere.