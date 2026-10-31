Cina, flop al botteghino per primo film interamente generato dall'IA

"Sanxingdui: Future Past" è il primo film cinese d'animazione e fantascienza realizzato interamente con l'intelligenza artificiale. Ambientato in un futuro dominato da un'IA superintelligente, il film doveva segnare una svolta tecnologica per il cinema, ma il debutto al botteghino si è rivelato un flop

L'intelligenza artificiale entra nelle sale cinematografiche dalla porta principale, ma il primo grande esperimento cinese si rivela un insuccesso. Sanxingdui: Future Past, prodotto da Bona Film Group e presentato come il primo lungometraggio d'animazione e fantascienza interamente generato dall'IA distribuito su larga scala, ha raccolto meno di 200mila dollari nei primi giorni di programmazione. Un risultato molto lontano dalle aspettative, soprattutto considerando gli oltre 10mila spettacoli organizzati nel giorno del debutto e un investimento produttivo di circa 1,5 milioni di dollari.

la trama

Il film, della durata di 100 minuti, è un thriller fantascientifico ispirato ai reperti archeologici della civiltà di Sanxingdui: racconta un futuro dominato da un'intelligenza artificiale superintelligente. Nonostante il dispiegamento tecnologico e l'ampia distribuzione, le sale sono rimaste quasi vuote.

Il risultato apre una riflessione sul rapporto tra innovazione tecnologica e pubblico: realizzare un film interamente con l'intelligenza artificiale non significa automaticamente riuscire a conquistare gli spettatori.

la prossima prova negli Stati Uniti

Jiang Defu, amministratore delegato di Bona Film Group, ha comunque difeso il progetto definendolo un esperimento importante, anche per essere stato tra i primi a ottenere il via libera alla distribuzione nelle sale. Il settore, intanto, guarda già oltre. Il prossimo banco di prova sarà negli Stati Uniti, dove il 4 dicembre è previsto il debutto in distribuzione limitata di Gods Don't Give Gifts, un'antologia di fantascienza e horror realizzata con l'ausilio dell'IA e diretta dallo YouTuber Zack London, conosciuto come Gossip Goblin.