Addio a Susan Saint James l'attrice di Millan & Wife e Kate & Allie

Divenne un volto noto della televisione alla fine degli anni '60 con "The Name of the Game" della NBC, una serie antologica in cui interpretava l'assistente di ricerca Peggy Maxwell. Il ruolo le valse tre nomination agli Emmy, tra cui la vittoria come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica nel 1969
Susan Saint James, l'attrice, vincitrice di un Emmy, ha recitato al fianco di Rock Hudson in "McMillan & Wife" e di Jane Curtin nella sitcom della CBS "Kate & Allie", è morta lunedì dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al pancreas. Aveva 80 anni. La sua morte è stata confermata a People da un rappresentante della famiglia. Saint James è stata sposata per 45 anni con Dick Ebersol, dirigente di lunga data della NBC e produttore esecutivo del programma Saturday Night Live.
volto noto della televisione
In una dichiarazione condivisa con People, la sua famiglia ricorda Saint James come una persona "generosa con il suo tempo e le sue energie, che per lei erano più importanti del denaro, e istintivamente attratta da chiunque avesse bisogno di sostegno. Non considerava mai nessuno un estraneo. Ogni persona che incontrava diventava la più importante nella stanza in quel momento, da un collega del consiglio di amministrazione al commesso del negozio di scarpe, che di solito se ne andava conoscendo tutta la sua storia. Il suo gesto più significativo: settimane dopo aver perso il figlio minore, Teddy, nell'incidente aereo del 28 novembre 2004, pronunciò il suo elogio funebre sotto forma di biglietto per ciascuno dei suoi altri figli e per il marito, offrendo loro parole di conforto. Anche nel dolore più profondo della sua vita, metteva sempre gli altri al primo posto". Saint James divenne un volto noto della televisione alla fine degli anni '60 con "The Name of the Game" della NBC, una serie antologica in cui interpretava l'assistente di ricerca Peggy Maxwell. Il ruolo le valse tre nomination agli Emmy, tra cui la vittoria come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica nel 1969.