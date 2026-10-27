Addio a Susan Saint James l'attrice di Millan & Wife e Kate & Allie

Susan Saint James, l'attrice, vincitrice di un Emmy, ha recitato al fianco di Rock Hudson in "McMillan & Wife" e di Jane Curtin nella sitcom della CBS "Kate & Allie", è morta lunedì dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al pancreas. Aveva 80 anni. La sua morte è stata confermata a People da un rappresentante della famiglia. Saint James è stata sposata per 45 anni con Dick Ebersol, dirigente di lunga data della NBC e produttore esecutivo del programma Saturday Night Live.