Alla Festa del Cinema di Roma, l’attrice presenta La famiglia Panini - L’avventura delle figurine e invita ad ascoltare il disagio espresso nelle manifestazioni. «La violenza non è mai la strada giusta, ma l’ascolto sì», afferma, soffermandosi sulle preoccupazioni dei giovani per il futuro. Nella serie diretta da Letizia Lamartire interpreta Olga, vedova e madre di otto figli, al centro della storia delle figurine Panini. La fiction debutta il 22 novembre su Rai 1 e RaiPlay Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

«La violenza non è mai la strada giusta, ma l’ascolto sì». Serena Rossi interviene alla Festa del Cinema di Roma sul disagio espresso nelle manifestazioni e sulle preoccupazioni dei giovani per il futuro. L’occasione è la presentazione di La famiglia Panini - L’avventura delle figurine, la serie diretta da Letizia Lamartire nella quale interpreta Olga, madre di otto figli. Nelle dichiarazioni riportate dall’ANSA, l’attrice collega la storia del suo personaggio alla possibilità di ritrovare fiducia anche nelle difficoltà.

Serena Rossi e ascoltare chi partecipa alle manifestazioni Per l’attrice, la possibilità di costruire un futuro passa innanzitutto dalla disponibilità ad ascoltare. «Un futuro c’è, ci deve essere, ci può essere ma questo dovrebbe nascere da un ascolto, innanzitutto», afferma. Riferendosi alle persone che partecipano alle manifestazioni, Rossi osserva che, se «sono arrivate a cercare di farsi ascoltare, di far ascoltare il proprio grido disperato in questo modo, vuol dire che merita di essere ascoltato». Una posizione che accompagna al rifiuto della violenza e alla richiesta di attenzione verso le ragioni del disagio. Approfondimento Serena Rossi, all'attrice il premio Campari Passion for Film 2026

Le preoccupazioni dei giovani e il riferimento al Sud Il pensiero di Rossi va in particolare alle nuove generazioni e al Mezzogiorno. «Io penso al mio sud che urla disperato, penso ai ragazzi che urlano la propria disperazione, che hanno paura del futuro che sono anche un po’ disillusi», dichiara. L’attrice si augura che la visione della serie possa offrire alle famiglie un’occasione di dialogo. La speranza è che, ritrovandosi davanti alla televisione la domenica sera, gli spettatori trovino «uno spunto per parlare, per confrontarsi e per accendere un po’ di speranza e di energia vitale».

Olga Panini e lo spazio alle nuove generazioni Nella serie, Olga è una donna rimasta vedova durante la Seconda guerra mondiale, con otto figli da crescere. Dall’acquisto di un’edicola a Modena prende avvio il percorso che porterà la famiglia alla nascita delle figurine Panini e alla loro diffusione internazionale. Rossi sottolinea il coraggio del personaggio e la sua capacità di affrontare i rischi senza rinunciare a un progetto per il futuro. Olga, spiega, ha assunto per necessità diversi ruoli all’interno della famiglia, ma ha anche saputo «mettersi in un certo senso in panchina», continuando a guidare i figli a distanza per «dare spazio alle generazioni future».