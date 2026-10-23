Jeremy Renner è tornato sull’incidente del gennaio 2023, quando rimase gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un gatto delle nevi mentre cercava di salvare il nipote. Ospite di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, l’attore statunitense ha ricevuto un premio speciale, tenuto una masterclass e presentato My Next Breath, il libro in cui ripercorre la difficile esperienza e il lungo recupero. "Non penso che la mia storia sia un atto di supereroismo, è un atto d’amore, e forse l’amore stesso è il vero superpotere", ha spiegato. La scrittura, inizialmente non desiderata, si è trasformata in un’esperienza catartica e in un modo per riconoscere il sostegno ricevuto da familiari, amici e personale medico. Renner ha raccontato di aver compreso quanto la propria sofferenza avesse avuto conseguenze anche sulle persone vicine: una consapevolezza che lo ha spinto a guardare oltre se stesso e a riscoprire il valore della gratitudine.