Claudia Gerini e Claudio Santamaria sono stati protagonisti di una serata speciale nel cuore della Capitale, culminata nella scenografica cornice di Piazza di Spagna. Ai due attori è stato assegnato il Premio Eccellenza Artistica, riconoscimento dedicato al loro contributo al cinema e alla serialità televisiva italiana. L’iniziativa si inserisce nel programma di Roma Lazio in Serie, il progetto promosso dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission per valorizzare il settore audiovisivo e i suoi protagonisti.

Roma Lazio in Serie, la nuova casa della serialità

L’appuntamento fa parte del progetto che, dal 14 al 25 ottobre, porta all’Auditorium Parco della Musica incontri, conversazioni, podcast dal vivo e appuntamenti con attori, registi, autori e produttori. Promossa dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission, l’iniziativa punta a valorizzare le produzioni e i talenti del territorio, raccontando l’evoluzione delle serie televisive italiane e il loro rapporto con Roma e il Lazio. La serata dedicata a Gerini e Santamaria estende così le celebrazioni oltre gli spazi dell’Auditorium, coinvolgendo alcuni dei luoghi simbolo della città