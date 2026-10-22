Introduzione
Alcune estati finiscono con il ritorno a casa e altre che continuano a vivere nella memoria per tutta una vita. In Me, You, il regista danese Bille August racconta quel momento fragile in cui l'adolescenza si apre al desiderio, mentre il passato degli adulti continua a proiettare la propria ombra sul presente.
Tratto dal romanzo Tu, mio di Erri De Luca, il film intreccia il primo amore con il trauma della Seconda guerra mondiale, sullo sfondo di un'isola mediterranea sospesa nel tempo. Un racconto di formazione che prova a trasformare un incontro estivo in una riflessione sulla memoria, sull'innocenza perduta e su ciò che, anche a distanza di anni, continua a legarci alle persone che abbiamo incontrato. Protagonisti sono il giovane Marco e Caia, una ragazza più grande di lui che porta dentro di sé le ferite del conflitto. Nel cast, insieme a Sonia Ammar e Kolbjörn Skarsgård, ci sono Massimiliano Caiazzo, Valentina Cervi, Laura Morante, Brian Cox e Tim Roth.
Presentato in anteprima mondiale alla 21esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, il film sarà distribuito da Eagle Pictures nelle sale italiane a partire dal 29 ottobre 2026.
Quello che devi sapere
Un'estate sul Mediterraneo, prima che l'innocenza finisca
È il 1950 e Marco, quattordicenne londinese con padre inglese e madre italiana, trascorre le vacanze con la famiglia su una piccola isola del Mediterraneo. Lontano dalla routine quotidiana, il ragazzo esplora il territorio, osserva gli abitanti e si lascia attirare da un mondo che gli appare nuovo, libero da regole e aspettative.
L'incontro con Caia, una giovane donna ebrea rimasta orfana durante la guerra, cambia però la natura di quell'estate. Per Marco è la scoperta del primo amore, un sentimento ancora confuso, fatto di fascinazione, desiderio e bisogno di essere riconosciuto.
Per Caia, invece, il passato non è qualcosa che si possa lasciare semplicemente alle spalle: la guerra ha già modificato il suo rapporto con il mondo e con gli altri. Tra i due nasce una vicinanza che va oltre la differenza d'età e di esperienza, perché entrambi conoscono, seppure in forme diverse, il senso dell'abbandono. Quando l'innamoramento di Marco si trasforma in un impulso di vendetta contro alcuni turisti tedeschi, la sua innocenza entra in collisione con una storia più grande di lui.
Bille August e la delicatezza dei sentimenti
La regia di Bille August sceglie di raccontare questa storia senza cercare continuamente il colpo di scena, affidandosi piuttosto alla naturalezza degli incontri e alla forza evocativa dei luoghi.
Il regista danese, vincitore di due Palme d'Oro a Cannes con Pelle alla conquista del mondo e Con le migliori intenzioni, ha spesso rivolto lo sguardo ai rapporti familiari, ai conflitti interiori e ai personaggi messi alla prova dalle circostanze storiche. Anche in Me, You prevale un cinema che lascia spazio all'osservazione, ai gesti e alle emozioni che affiorano gradualmente, in modo naturale.
La differenza tra Caia e Marco non diventa soltanto un ostacolo romantico: è anche il segno di due modi diversi di abitare il mondo, uno ancora aperto alle possibilità, l'altro segnato da ciò che è stato perduto.
August costruisce così un film intimo, nel quale il primo amore non è una parentesi idilliaca, ma un'esperienza capace di cambiare per sempre lo sguardo di un ragazzo.
Un'isola fuori dal tempo
Il paesaggio è uno degli elementi che contribuiscono maggiormente all'atmosfera del film. Le riprese sono state realizzate a Ventotene, scelta per la sua luce, l'isolamento e quella bellezza mediterranea che sembra sottrarre temporaneamente i personaggi al corso della storia.
L'isola non è soltanto una cornice pittoresca: è uno spazio di passaggio, nel quale Marco può allontanarsi dal mondo familiare e avvicinarsi a esperienze che ancora non sa nominare. Il mare, la vegetazione e la luce naturale accompagnano una vicenda che procede attraverso incontri e scoperte, mentre la quiete del luogo contrasta con le ferite che Caia porta con sé.
August ha puntato su riprese realizzate nei momenti della giornata in cui la luce appare più delicata, utilizzando telecamere ad alta sensibilità e limitando il ricorso all'illuminazione artificiale. La bellezza dell'isola, tuttavia, non cancella ciò che è accaduto: la guerra arriva anche in questo angolo apparentemente protetto, attraverso i ricordi e le reazioni di chi l'ha vissuta.
C'è un contrasto tra la natura incontaminata e il trauma individuale: l'isola nel Mediterraneo diventa così il luogo di un'estate irripetibile, destinata a rimanere nella memoria anche quando tutto il resto sarà cambiato.
"Tu, mio" di Erri De Luca: il peso della memoria
Alla base di Me, You c'è Tu, mio, romanzo pubblicato da Erri De Luca nel 1998, nel quale il ricordo di un'estate mediterranea si intreccia con la scoperta dell'amore e con le conseguenze della guerra.
De Luca, scrittore, poeta e traduttore napoletano, ha costruito una parte importante della propria opera intorno alla memoria, all'infanzia, al lavoro e alle vite di persone che si trovano a fare i conti con la storia. In Non ora, non qui, Montedidio e Il giorno prima della felicità, le esperienze individuali trovano una scrittura essenziale e concentrata.
Bille August porta sullo schermo il nucleo del romanzo: l'incontro tra un adolescente e una ragazza più grande, il primo amore e la scoperta che il passato può continuare a vivere nelle persone molto tempo dopo la fine degli eventi che lo hanno generato.
Ciò che nel romanzo prende forma attraverso la voce interiore e la densità delle parole deve sul grande schermo affidarsi soprattutto ai volti e ai silenzi.
Un cast tra nuovi volti e grandi nomi del cinema
A sostenere il racconto è un cast internazionale che mette insieme interpreti giovani e attori di lunga esperienza. Kolbjörn Skarsgård veste i panni di Marco, il ragazzo che attraversa per la prima volta il territorio incerto dell'innamoramento, mentre Sonia Ammar interpreta Caia, una giovane donna nella quale il fascino e la riservatezza convivono con le conseguenze di un passato doloroso. Massimiliano Caiazzo - che il pubblico ricorda nella serie Mare fuori e per la sua interpretazione di Pino Daniele nel film Je so' pazzo - è Daniele, il cugino più grande di Marco attraverso il quale ragazzo entra in contatto con la realtà dell'isola e con persone che appartengono a un mondo diverso dal suo.
Tim Roth (noto per film come Le iene e Pulp Fiction) interpreta Jim, un pescatore americano dal carattere scontroso e dai modi ruvidi, che insegna a Marco i rudimenti della pesca. Un uomo schivo, legato al mare e alle sue abitudini, che diventa per il ragazzo un punto di riferimento in quell'estate di scoperte, mentre i racconti del suo passato contribuiscono a dare forma all'immaginario adolescenziale di Marco.
Accanto a lui figurano Valentina Cervi, Blake Ritson e Patrick Joswig, mentre Laura Morante interpreta la nonna Vittoria, figura legata alle radici familiari del ragazzo. Brian Cox (Braveheart, The Bourne Identity) dà volto a Marco da anziano, allargando idealmente il racconto oltre i confini dell'estate del 1950 e suggerendo come quell'esperienza continui a vivere nella coscienza del protagonista adulto.
Me, You guarda al primo amore come a una soglia: il momento in cui la curiosità verso il mondo si scontra con la consapevolezza che non tutto può essere riparato. Un racconto delicato, sostenuto dalla bellezza dell'isola.