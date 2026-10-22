A sostenere il racconto è un cast internazionale che mette insieme interpreti giovani e attori di lunga esperienza. Kolbjörn Skarsgård veste i panni di Marco, il ragazzo che attraversa per la prima volta il territorio incerto dell'innamoramento, mentre Sonia Ammar interpreta Caia, una giovane donna nella quale il fascino e la riservatezza convivono con le conseguenze di un passato doloroso. Massimiliano Caiazzo - che il pubblico ricorda nella serie Mare fuori e per la sua interpretazione di Pino Daniele nel film Je so' pazzo - è Daniele, il cugino più grande di Marco attraverso il quale ragazzo entra in contatto con la realtà dell'isola e con persone che appartengono a un mondo diverso dal suo.

Tim Roth (noto per film come Le iene e Pulp Fiction) interpreta Jim, un pescatore americano dal carattere scontroso e dai modi ruvidi, che insegna a Marco i rudimenti della pesca. Un uomo schivo, legato al mare e alle sue abitudini, che diventa per il ragazzo un punto di riferimento in quell'estate di scoperte, mentre i racconti del suo passato contribuiscono a dare forma all'immaginario adolescenziale di Marco.

Accanto a lui figurano Valentina Cervi, Blake Ritson e Patrick Joswig, mentre Laura Morante interpreta la nonna Vittoria, figura legata alle radici familiari del ragazzo. Brian Cox (Braveheart, The Bourne Identity) dà volto a Marco da anziano, allargando idealmente il racconto oltre i confini dell'estate del 1950 e suggerendo come quell'esperienza continui a vivere nella coscienza del protagonista adulto.

Me, You guarda al primo amore come a una soglia: il momento in cui la curiosità verso il mondo si scontra con la consapevolezza che non tutto può essere riparato. Un racconto delicato, sostenuto dalla bellezza dell'isola.