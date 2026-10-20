Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cambiare l'acqua ai fiori, il trailer del film di Jean-Pierre Jeunet

Cinema

Dal bestseller di Valérie Perrin al grande schermo, il nuovo film di Jean-Pierre Jeunet, regista de Il favoloso mondo di Amélie, vede protagonista Leïla Bekhti, affiancata da Sergio Castellitto. Nella sezione Grand Public alla Festa del Cinema di Roma, racconta una storia di perdita, segreti e rinascita ambientata in un cimitero della Borgogna

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Violette Toussaint, interpretata da Leïla Bekhti, è la custode di un piccolo cimitero in Borgogna. La sua quotidianità è scandita dalle visite di chi arriva per rendere omaggio ai propri cari e trova nella sua casa un luogo di ascolto e conforto. La sua esistenza cambia quando Julien Seul, un poliziotto, si presenta per depositare le ceneri della madre sulla tomba dell’uomo che lei amava. L’incontro spinge Julien a indagare sul passato di Violette, segnato dalla misteriosa scomparsa del marito. Tra ricordi dolorosi, verità nascoste e legami inattesi, il film intreccia dramma e momenti di leggerezza, raccontando la possibilità di ricominciare anche dopo le perdite più difficili. Nel cast figurano anche Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud, Alban Lenoir e Sergio Castellitto. 

Dal bestseller di Valérie Perrin

l film è presente alla 21esima Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, dedicata al cinema per il grande pubblico. Prodotto tra Francia e Italia, ha una durata di 132 minuti ed è distribuito in Italia da Lucky Red. L’uscita nelle sale francesi è fissata al 9 dicembre 2026 e successivamente arriverà anche nelle sale italiane. Jean-Pierre Jeunet, regista de Il favoloso mondo di Amélie, firma l’adattamento dell’omonimo romanzo di Valérie Perrin, pubblicato in Italia con il titolo Cambiare l’acqua ai fiori e diventato un bestseller internazionale. Il film, come il romanzo, intreccia il presente di Violette con i ricordi di un passato doloroso, facendo emergere gradualmente i segreti che hanno segnato la sua esistenza. Tra lutti, legami inattesi e verità rimaste a lungo nascoste, Jean-Pierre Jeunet racconta la possibilità di ritrovare la speranza e di concedersi una nuova occasione di felicità.

Approfondimento

Festa Cinema Roma, recensione di Mustang con Kasia Smutniak
FOTOGALLERY

©Getty

1/43
Cinema

Festa del Cinema di Roma, i look più belli visti sul red carpet. FOTO

Una carrellata dei momenti di stile più importanti e memorabili della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma visti sotto i riflettori dell'Auditorium Parco della Musica. In aggiornamento, giorno dopo giorno A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Rocky sono io, Anthony Ippolito premiato alla Festa del Cinema di Roma

Cinema

A cinquant’anni dalla nascita di Rocky, il film "Rocky sono io" (I Play Rocky) racconta la...

Festa del Cinema di Roma, il nuovo spot tra treni storici e memoria

Spettacolo

Il Gruppo FS presenta alla Festa del Cinema di Roma lo spot Viaggiare in Italia, viaggiando nel...

Marracash sulle proteste: “Con le buone non cambi le cose”

Musica

Il rapper ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio sulle proteste, accompagnandolo con...

Joe Manganiello svela trama del Batman mai realizzato da Ben Affleck

Cinema

L'attore avrebbe interpretato Deathstroke nel film cancellato dedicato al Cavaliere Oscuro. La...

Festa del Cinema di Roma, i look più belli visti sul red carpet. FOTO

Cinema

Una carrellata dei momenti di stile più importanti e memorabili della ventunesima edizione della...

43 foto

Spettacolo: Per te