Cambiare l'acqua ai fiori, il trailer del film di Jean-Pierre Jeunet

Dal bestseller di Valérie Perrin al grande schermo, il nuovo film di Jean-Pierre Jeunet, regista de Il favoloso mondo di Amélie, vede protagonista Leïla Bekhti, affiancata da Sergio Castellitto. Nella sezione Grand Public alla Festa del Cinema di Roma, racconta una storia di perdita, segreti e rinascita ambientata in un cimitero della Borgogna
Violette Toussaint, interpretata da Leïla Bekhti, è la custode di un piccolo cimitero in Borgogna. La sua quotidianità è scandita dalle visite di chi arriva per rendere omaggio ai propri cari e trova nella sua casa un luogo di ascolto e conforto. La sua esistenza cambia quando Julien Seul, un poliziotto, si presenta per depositare le ceneri della madre sulla tomba dell’uomo che lei amava. L’incontro spinge Julien a indagare sul passato di Violette, segnato dalla misteriosa scomparsa del marito. Tra ricordi dolorosi, verità nascoste e legami inattesi, il film intreccia dramma e momenti di leggerezza, raccontando la possibilità di ricominciare anche dopo le perdite più difficili. Nel cast figurano anche Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud, Alban Lenoir e Sergio Castellitto.
Dal bestseller di Valérie Perrin
l film è presente alla 21esima Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, dedicata al cinema per il grande pubblico. Prodotto tra Francia e Italia, ha una durata di 132 minuti ed è distribuito in Italia da Lucky Red. L’uscita nelle sale francesi è fissata al 9 dicembre 2026 e successivamente arriverà anche nelle sale italiane. Jean-Pierre Jeunet, regista de Il favoloso mondo di Amélie, firma l’adattamento dell’omonimo romanzo di Valérie Perrin, pubblicato in Italia con il titolo Cambiare l’acqua ai fiori e diventato un bestseller internazionale. Il film, come il romanzo, intreccia il presente di Violette con i ricordi di un passato doloroso, facendo emergere gradualmente i segreti che hanno segnato la sua esistenza. Tra lutti, legami inattesi e verità rimaste a lungo nascoste, Jean-Pierre Jeunet racconta la possibilità di ritrovare la speranza e di concedersi una nuova occasione di felicità.
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