Cambiare l'acqua ai fiori, il trailer del film di Jean-Pierre Jeunet

Violette Toussaint, interpretata da Leïla Bekhti, è la custode di un piccolo cimitero in Borgogna. La sua quotidianità è scandita dalle visite di chi arriva per rendere omaggio ai propri cari e trova nella sua casa un luogo di ascolto e conforto. La sua esistenza cambia quando Julien Seul, un poliziotto, si presenta per depositare le ceneri della madre sulla tomba dell’uomo che lei amava. L’incontro spinge Julien a indagare sul passato di Violette, segnato dalla misteriosa scomparsa del marito. Tra ricordi dolorosi, verità nascoste e legami inattesi, il film intreccia dramma e momenti di leggerezza, raccontando la possibilità di ricominciare anche dopo le perdite più difficili. Nel cast figurano anche Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud, Alban Lenoir e Sergio Castellitto.

Dal bestseller di Valérie Perrin

l film è presente alla 21esima Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, dedicata al cinema per il grande pubblico. Prodotto tra Francia e Italia, ha una durata di 132 minuti ed è distribuito in Italia da Lucky Red. L’uscita nelle sale francesi è fissata al 9 dicembre 2026 e successivamente arriverà anche nelle sale italiane. Jean-Pierre Jeunet, regista de Il favoloso mondo di Amélie, firma l’adattamento dell’omonimo romanzo di Valérie Perrin, pubblicato in Italia con il titolo Cambiare l’acqua ai fiori e diventato un bestseller internazionale. Il film, come il romanzo, intreccia il presente di Violette con i ricordi di un passato doloroso, facendo emergere gradualmente i segreti che hanno segnato la sua esistenza. Tra lutti, legami inattesi e verità rimaste a lungo nascoste, Jean-Pierre Jeunet racconta la possibilità di ritrovare la speranza e di concedersi una nuova occasione di felicità.