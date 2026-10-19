L’attrice britannica Georgina Cates , che ha recitato nel film Un’avventura terribilmente complicata (1995) e nella serie tv 2point4 Children, è morta il 6 maggio 2026 all’età di 51 anni . Solo adesso la figlia Naiia ha annunciato su Instagram la notizia. “La mia bellissima mamma dallo spirito libero ha vissuto una vita difficile, ma ha sempre trovato il modo di far ridere e sorridere sé stessa e gli altri. Ora può riposare in pace”, ha scritto. “Ti vedrò sempre nelle foto in bianco e nero, con i jeans Virginia Slims, i vestiti larghi, senza reggiseno, con gli occhiali da sole oversize, mentre scarabocchiavi parlando, con le tue solite maniere gentili, le infradito e tutto il resto. Ti amo, grazie per la tua creatività, la tua curiosità e il tuo coraggio di essere sempre te stessa, a prescindere da tutto”.

LA VITA E LA CARRIERA

Nata il 4 aprile 1975 a Colchester, nel Regno Unito, Georgina Cates si era poi trasferita a Los Angeles, dove aveva iniziato la sua carriera da attrice. Sin da piccola amava interpretare diversi personaggi. “Facevo finta di essere americana e di avere genitori milionari, oppure fingevo di essere francese e di avere un aspetto esotico, o ancora fingevo di essere sorda", aveva raccontato in un’intervista al Times. “Non vedevo il senso di passare ogni giorno semplicemente essendo me stessa”. Nel 1991 aveva recitato nella serie tv 2point4 Children, dove aveva interpretato il personaggio di Jenny Porter, mentre nel 1995 aveva recitato nel film Un’avventura terribilmente complicata. Inizialmente era stata scartata dopo un provino al quale si era presentata con il nome di Clare Woodgate, ma in seguito aveva riprovato il casting con il nome di Cates, peraltro tingendosi i capelli di rosso e adottando un nuovo accento. Nell’adattamento dell’omonimo romanzo (1990) di Beryl Bainbridge, che era stato presentato in anteprima nella sezione Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes, l’attrice aveva interpretato il ruolo di Stella Bradshaw, che nel Dopoguerra trovava lavoro come assistente in una compagnia teatrale di Liverpool e si innamorava del regista Meredith Potter (Hugh Grant), mentre l’attore P.L. O’Hara (Alan Rickman) nutriva a sua volta sentimenti per lei. Aveva poi recitato nelle pellicole Au Pair (1994), che raccontava la storia di una giovane gallese che lascia il suo tranquillo paese per la Germania in cerca di avventura, Frankie Starlight (1995), Big City Blues (1997), Illuminata (1998) di e con John Turturro, La fidanzata di un soldato (1998) con Kiefer Sutherland, Clay Pigeons (1998) di David Dobkin e con Joaquin Phoenix, Vince Vaughn e Janaene Garofalo, Sinner (2007) Jackass presenta: Nonno cattivo (2013) ed Everlasting (2016). Nei primi anni Novanta era anche apparsa in serie tv come Casualty, An Exchange of Fire, Chris Cross, Crimewatch File e Metropolitan Police. Più recentemente aveva lavorato come fotografa. “Voglio sempre fare qualcosa di diverso, non voglio interpretare sempre lo stesso ruolo, non sono fatta così”, aveva dichiarato. “Ci sono attori che lo fanno benissimo ogni settimana nelle serie tv...io mi annoierei subito”. Sul fronte della vita privata, dal 1997 al 2005 l’attrice era stata sposata con Skeet Ulrich, che aveva conosciuto a una festa degli Oscar e dal quale nel 2001 aveva avuto i due figli gemelli, Naiia e Jakob.