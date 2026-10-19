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Cinema

La vendetta delle sale cinematografiche

Antonio Monda

Antonio Monda
©Getty

Rigorosamente monosala, con poltrone scomode e una struttura all’antica: mentre tutti si dicevano certi della sua imminente e inevitabile chiusura, il prestigioso cinema Paris di New York è riuscito a ottenere uno straordinario successo con la programmazione di classici del cinema riportati allo spendore originale grazie a un accurato lavoro di restauro in 4K

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