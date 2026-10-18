Festa del Cinema di Roma, Edoardo Bove presenta “In un battito”

Dal malore in campo al ritorno al calcio. “In un battito” ripercorre i quindici mesi che hanno segnato la vita del centrocampista dopo Fiorentina-Inter. Diretto da Giovanni Troilo e prodotto da Edoardo Leo, il film racconta il recupero, le difficoltà e il ritorno in campo con il Watford Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Alla Festa del Cinema di Roma Edoardo Bove ha presentato “In un battito”, il docufilm diretto da Giovanni Troilo e prodotto da Edoardo Leo. Il film ripercorre i quindici mesi successivi al malore accusato durante Fiorentina-Inter e segue il ritorno del centrocampista al calcio con la maglia del Watford. “Il ritorno in Italia non lo chiamerei sogno, perché il mio sogno era tornare a giocare a calcio e ci sono riuscito”. Bove ha spiegato di aver voluto raccontare non solo il ritorno in campo ma anche il percorso vissuto lontano dal calcio: “Non volevo fosse un documentario che raccontasse solamente gli eventi del mio ritorno in campo. Volevo spiegare proprio il mio percorso interiore, cosa fosse sotto la superficie nella mia testa”.

Il percorso di recupero dopo il malore Il centrocampista ha raccontato il rapporto con le riprese e la scelta di mostrare momenti privati del recupero. “Permettere alla macchina da presa di registrare momenti intimi e vulnerabili è stato difficile inizialmente”. Poi, ha aggiunto, “il film è diventato un rifugio a volte, un modo per andare avanti ed esternare quello che provavo”. Sul significato del documentario ha spiegato: “Vorrei che chi andasse via dal cinema avesse la possibilità di reclutare delle energie per affrontare le proprie sfide personali e abbia anche il coraggio di farsi aiutare, perché nel mio caso ha fatto la differenza”. Bove ha quindi sottolineato: “Con il regista dicevamo che il film non è finito bene come pensano tutti, è finito vero. La realtà delle cose è che ho dovuto e devo tuttora riconquistarmi tutto in campo e per me è una grande spinta”. Ha ricordato anche il ritorno allo stadio Olimpico: “Ricevere quel tipo di affetto... se devo essere sincero, non sentivo nemmeno di meritarlo. Però i tifosi della Roma vanno un po' oltre i risultati”. Approfondimento Sanremo, Edoardo Bove: "Io senza calcio come un cantante senza voce"