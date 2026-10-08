Balcanica, trama e cast del film con Matilda De Angelis al cinema da oggiCinema
Introduzione
Balcanica, il primo film di Nicola Sorcinelli, è un film drammatico che è ispirato a storie vere di persone in viaggio sulla rotta balcanica, con un cast internazionale nel quale spicca Matilda De Angelis con un ruolo da protagonista. Presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nell'ambito delle Giornate degli Autori, ha ricevuto il Premio del Pubblico e il Premio Internazionale Carlo Lizzani. Al cinema esce giovedì 8 ottobre con la distribuzione di Fandango.
Quello che devi sapere
Balcanica, quando esce e dove vederlo
Balcanica, pellicola del 2026 diretta da Nicola Sorcinelli, regista italiano di cortometraggi alla prima prova con un lungometraggio, è un film drammatico on the road prodotto da nightswim e Wildside, società del gruppo Freemantle.
Dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, come unico titolo italiano nel programma delle Giornate degli Autori, arriva al cinema con la distribuzione di Fandango l'8 ottobre.
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La trama del film ispirato a racconti reali
Greta (Matilda De Angelis) è una giovane dottoressa italiana alla sua prima missione umanitaria in servizio sulla rotta balcanica.
L'incontro con Jalil e Nazar, due musicisti afghani in fuga verso l'Italia, che sono anche padre e figlio, mette in crisi tutte le sue certezze cambiandole la vita.
Una pellicola sul coraggio, dove la musica da camera, messa al bando dal regime talebano in Afghanistan, è il motore di una scelta di vita, nel quale gli esseri umani sono soggetti da contenere e, al limite, respingere.
Ispirato ai tanti racconti veri, alle testimonianze di chi ha percorso la rotta descritta nel film e alle storie di migrazione attraverso i continenti che fanno parte delle cronache degli ultimi due decenni, con picco dell'emergenza tra il 2015 e il 2016, il film è scritto da Sorcinelli insieme al regista e sceneggiatore Andrea Brusa.
Il cast del film
Matilda De Angelis, che in questa pellicola recita anche in lingua inglese, come anche il resto del cast, è Greta, la protagonista femminile.
Tra i volti italiani del cast c'è Giovanni Toscano, regista e anche attore visto nel film di Virzì Notti Magiche, nei panni di Edoardo.
Nazar è Babak Karimi, attore nato a Praga con vasta esperienza internazionale e partecipazione in film come Una separazione (20211) e Il sapore della ciliegia (1997).
Suo figlio Habib è il tedesco-pakistano Prince Chugthai, apparso sullo schermo nel thriller Martin Reads The Quran e, in precedenza, in cortometraggi e altri piccoli ruoli.
Umanità, diritti e migrazione
Nicola Sorcinelli a Venezia ha spiegato la genesi del film, legata all'urgenza di raccontare una storia di diritti negati e umanità violata connessa al racconto, anche mediatico, del fenomeno migratorio.
Il film si distacca dall'intento documentaristico e abbandona ogni registro di reportage per raccontare una storia di finzione fin troppo reale.
Le persone e le loro storie umane, le loro passioni, da un lato, i numeri del fenomeno migratorio dall'altro.
In mezzo a tutto questo e alle inquadrature fredde e desaturate dei paesaggi, protagonisti anche dellle immagini del trailer, disponibile in testa a questa scheda, la voglia di esplorare la bellezza del mondo, attraverso l'arte e la musica, il motore che spinge i due protagonisti nel loro complicato viaggio per la libertà.