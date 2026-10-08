Greta (Matilda De Angelis) è una giovane dottoressa italiana alla sua prima missione umanitaria in servizio sulla rotta balcanica.

L'incontro con Jalil e Nazar, due musicisti afghani in fuga verso l'Italia, che sono anche padre e figlio, mette in crisi tutte le sue certezze cambiandole la vita.

Una pellicola sul coraggio, dove la musica da camera, messa al bando dal regime talebano in Afghanistan, è il motore di una scelta di vita, nel quale gli esseri umani sono soggetti da contenere e, al limite, respingere.

Ispirato ai tanti racconti veri, alle testimonianze di chi ha percorso la rotta descritta nel film e alle storie di migrazione attraverso i continenti che fanno parte delle cronache degli ultimi due decenni, con picco dell'emergenza tra il 2015 e il 2016, il film è scritto da Sorcinelli insieme al regista e sceneggiatore Andrea Brusa.

Balcanica - Fandango via Webphoto