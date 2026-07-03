Un nuovo appuntamento dedicato al cinema d'autore porta al centro del dibattito uno dei film che hanno cambiato il modo di raccontare la criminalità organizzata in Italia. La serata unirà confronto, approfondimento e proiezione di un'opera diventata un punto di riferimento del cinema contemporaneo

Prosegue la rassegna "Schermi di Piombo. Ombre e poteri: l'Italia dietro le quinte" con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: lunedì 7 luglio alle 20 sarà ospite Matteo Garrone, tra i registi più autorevoli del cinema italiano contemporaneo. La serata sarà dedicata a "Gomorra", il film che ha segnato una svolta nel racconto della criminalità organizzata sul grande schermo. Prima della proiezione, Garrone parteciperà a un incontro con il pubblico insieme all'attrice Chiara Francini e al giornalista Federico Lobuono, per approfondire la genesi dell'opera, il suo impatto culturale e l'attualità dei temi affrontati.

La rassegna

Ideata e diretta artisticamente da Leonardo Scuderi, in collaborazione con la giornalista d'inchiesta Angela Camuso, la manifestazione torna dopo il successo della precedente edizione dedicata agli anni Settanta e Ottanta, proseguendo quest'anno l'analisi dei profondi cambiamenti che hanno attraversato l'Italia tra gli anni Novanta e Duemila. Con il patrocinio di Roma Capitale, il sostegno di Eur S.p.A. e la media partnership di Eur District, la rassegna continua ad attirare un pubblico numeroso all'Eur Social Park. Il percorso proseguirà martedì 14 luglio con la proiezione di "Suburra", altro titolo emblematico per comprendere l'intreccio tra potere, criminalità e trasformazioni della società italiana.