Il padre della sposa, il cast del film ieri e oggi

Va in onda su Rai 2, mercoledì 1 luglio, il film del 1991 diretto da Charles Shyer, remake dell'omonimo film del 1951 firmato da Vincente Minnelli
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