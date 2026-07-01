Il padre della sposa, il cast del film ieri e oggi

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George Banks è il ruolo che ha consacrato Steve Martin come attore capace di bilanciare comicità e profondità emotiva. Nato in Texas nel 1945, Martin ha attraversato decenni di carriera tra cinema, teatro, scrittura e musica country. Il suo progetto più longevo degli ultimi anni è Only Murders in the Building, la serie Disney+ con Martin Short e Selena Gomez di cui nel 2025 è andata in onda la quinta stagione, con una sesta già in produzione nel 2026. Sul fronte live, ha portato avanti il tour comico con il vecchio amico Martin Short.

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