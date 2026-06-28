Mel Brooks, 100 anni di risate: il re della parodia compie un secolo

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Se esiste un regista che ha saputo reinventare la parodia cinematografica, quello è Mel Brooks. Nessun genere è sfuggito al suo sguardo ironico: western, horror, fantascienza, thriller, musical e kolossal sono stati smontati e ricostruiti con intelligenza. Mezzogiorno e mezzo di fuoco ha demolito i cliché del western affrontando anche il tema del razzismo, mentre Balle Spaziali ha preso in giro il mito di Star Wars diventando un cult assoluto. Brooks non rideva dei film, ma dell'immaginario collettivo che li circondava.