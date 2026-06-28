Mel Brooks, 100 anni di risate: il re della parodia compie un secolo. FOTO
Cento anni di vita, un secolo di cinema e un'infinità di risate che hanno attraversato generazioni. Mel Brooks festeggia un traguardo straordinario confermandosi uno dei più grandi maestri della comicità mondiale, autore capace di trasformare la parodia in un'arte raffinata e intelligente. Dai capolavori come "Frankenstein Junior" e "Mezzogiorno e mezzo di fuoco", la sua carriera ha lasciato un'impronta indelebile nello spettacolo. A cento anni continua a essere il simbolo di un umorismo senza tempo.