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Morto Williams Smithers, il supercattivo di Dallas aveva 98 anni

Cinema
©Getty

Il veterano caratterista che nel ruolo dello spietato petroliere Jeremy Wendell diede del filo da torcere al nemico giurato J.R. Ewing, è morto a 98 anni. Lo ha reso noto il Santa Barbara Independent. Smithers viveva in California e nel corso della sua carriera, si era specializzato in ruoli di personaggi duri e cattivi

Addio al supercattivo di Dallas, William Smithers, il veterano caratterista che nel ruolo dello spietato petroliere Jeremy Wendell diede del filo da torcere al nemico giurato J.R. Ewing, è morto a 98 anni. Lo ha reso noto il Santa Barbara Independent. Smithers viveva a Santa Barbara in California e nel corso della sua carriera, si era specializzato in ruoli di personaggi duri e cattivi.

Oltre a Dallas, la soap opera anni Ottanta della Cbs sui magnati del greggio, è ricordato per film come Trouble Man (1972) in cui interpreta la parte di un capitano di polizia, Scorpio di Michael Winner del 1973 in cui fa la spia di una spia e, nello stesso anno, Papillon di Franklin Schaffner, nel ruolo dell'inflessibile direttore del carcere Barrot. In tv negli anni Sessanta Smithers interpretò la parte del proprietario del cotonificio di Peyton Mill in Peyton Place della Abc, la prima soap opera in prima serata della televisione americana. In Dallas recitò tra 1981 e 1989 e, in una cinquantina di puntate, creò un personaggio talmente senza scrupoli da far sembrare in confronto J.R. (Larry Hagman), un chierichetto.

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