Il 12 giugno esce su Amazon Prime (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), il film diretto da Michela Andreozzi. La pellicola è ambientata tre anni dopo il primo incontro di Maddalena (Diana Del Bufalo) con il suo spirito guida, la pornostar Valentina Nappi. Ecco cosa sapere

Il 12 giugno arriva su Amazon Prime Video (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Ancora più Sexy, il film diretto da Michela Andreozzi, sequel di Pensati Sexy . La pellicola è ambientata tre anni dopo il primo incontro di Maddalena (Diana Del Bufalo) con il suo spirito guida, la pornostar Valentina Nappi. Maddalena ora sembra aver trovato l'equilibrio perfetto: è una scrittrice di successo e ha un fidanzato, Vanni, che è anche il suo editore. E sta per sposarsi. Ma Valentina riappare improvvisamente nella vita della protagonista, portando di nuovo un tocco di follia. Ecco cosa sapere sul film e dove eravamo rimasti con il capitolo precedente.

Il primo film: "Pensati Sexy"

Nel film Pensati Sexy aveva fatto il suo debutto il personaggio di Maddalena, una trentenne senza autostima. Nata e cresciuta in una famiglia cattolica, nessuno sembrava capirla. Come se non bastasse, aveva un contratto di lavoro precario e non riusciva proprio a trovare l'amore. Dopo l'ennesimo appuntamento rivelatosi un fiasco, però, aveva preso una decisione "drastica": imparare a essere sexy, ad ogni costo. Ad aiutarla era arrivata in suo soccorso Valentina Nappi, di professione pornostar.

Gli sviluppi della storia in "Ancora più Sexy"

In questo nuovo capitolo della storia Maddalena è diversa: si è affermata sul lavoro e ha un compagno con cui sta per sposarsi. Ma proprio la prospettiva del matrimonio, e le reazioni alla notizia di chi le sta intorno, innescano in lei una serie di dubbi. A complicare la situazione ci penserà il ritorno in scena di Valentina Nappi.

Oltre a Diana Del Bufalo e Valentina Nappi, nel cast anche Mario Ermito, Michele Rosiello e Filippo Bisciglia. E poi ancora: Angela Finocchiaro, Anna Galiena, Fabrizio Colica, Ludovica Di Donato, Andrea Dianetti, Paolo Calabresi, Niccolò Senni, Nini Salerno, Fabrizio Santucci e Nicola Jiang.