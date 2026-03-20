Wonder Woman, il cast del film con Gal Gadot stasera in tv

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Connie Nielsen è Ippolita. Regina delle Amazzoni e madre di Diana, governa Themyscira con saggezza e con un amore protettivo che a volte rasenta la gelosia. Conosce la vera natura divina di sua figlia e cerca di tenerla al sicuro, lontana dal mondo degli uomini e dalle sue guerre. Il suo addio a Diana è uno dei momenti più toccanti del film.