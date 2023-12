Bradley Cooper premiato con il Capri Visionary Award per “Maestro”

All' attore americano è stato assegnato il 'Capri Visionary Award' della 28esima edizione di Capri, Hollywood - The International Film festival per il suo ultimo film Maestro La manifestazione si aprirà ufficialmente il prossimo 27 dicembre

Il film Netflix è la seconda regia di Cooper che interpreta anche il grande compositore, pianista e direttore d'orchestra al fianco di Carey Mulligan. Tony Renis, presidente onorario del festival ha commentato così il premio per l'attore americano. "Complimenti a Bradley Cooper, vero visionario e talento assoluto del cinema contemporaneo. È anche co-autore del soggetto e della sceneggiatura e produttore di questa straordinaria opera insieme a personalità come Martin Scorsese e Steven Spielberg. Bradley Cooper è stato già premiato da Capri, Hollywood dieci anni fa come attore per il film Il lato positivo quando ritirò personalmente dalle mani della nostra presidente onoraria Lina Wertmuller i 4 riconoscimenti assegnati al film di David O Russell".

La stagione degli "Awards"', Capri, Hollywood, il cui presidente quest'anno è il regista e sceneggiatore premio Oscar Bobby Moresco (Crash, Lamborghini), si aprirà ufficialmente il 27 dicembre con la proiezione di Estranei (All of us Strangers) di Andrew Haigh interpretato da Andrew Scott, Paul Mescal e Claire Foy. Molto attesa la proiezione speciale del film italiano in corsa per l'Oscar e nominato ai Golden Globes 'Io capitano' alla presenza del regista Matteo Garrone e dei due giovani protagonisti senegalesi Seydou Sarr e Moustapha Fall, vincitori del Premio Capri-Francesco Nuti. Il festival è promosso con il sostegno del Ministero della Cultura, la Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Givova, con il patrocinio dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, della città di Capri, del Comune di Anacapri unitamente alla Croce Rossa e a Nuovo Imaie. approfondimento Maestro di Bradley Cooper, quello che bisogna sapere sapere sul film