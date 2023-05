Film stasera in TV da non perdere lunedì 15 maggio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 15 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Le otto montagne, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Luca Marinelli e Alessandro Borghi nella storia di due amici e del loro rapporto con la montagna.

Dakota, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Abbie Cornish in una storia di eroismo. Una donna accoglie in casa il cane del marito morto in Afghanistan.

The Bodyguard – Guardia del corpo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Kevin Costner e Withney Houston in un cult degli anni ’90. Un ex agente della CIA viene incaricato di proteggere una popstar da un maniaco.

Film commedia da vedere stasera in tv



The Mask – Da zero a mito, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Jim Carrey nel film sul personaggio tratto dai fumetti. Un uomo indossa una maschera che fa emergere un lato folle della sua personalità.

Colpo grosso, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Dean Martin e Frank Sinatra in heist movie. Un veterano di guerra riunisce una banda per svaligiare 5 casinò di Los Angeles durante la notte di Capodanno.

Film di azione da vedere stasera in tv



Direct contact, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dolph Lundgren in un action. Un ex militare ora detenuto viene incaricato di trovare una ragazza rapita da un dittatore.

Ashfall, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Disaster movie in un geologo, per salvare una penisola coreana da un’eruzione, propone di far esplodere un ordigno nucleare in un vulcano.

Film thriller da vedere stasera in tv



Angeli e demoni, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Secondo film della trilogia di Ron Howard tratta dai libri di Dan Brown, con Tom Hanks.

Il caso Thomas Crawford, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Anthony Hopkins e Ryan Gosling in un thriller giudiziario. Un uomo si auto-accusa dell’omicidio della moglie per mettere in atto un piano diabolico.

Film musical da vedere stasera in tv



La febbre del sabato sera, ore 21:15 su Sky Cinema Due

John Travolta in un cult scandito dalla colonna sonora dei Bee Gees. Il commesso Tony Manero cerca il suo riscatto sociale nelle discoteche del sabato sera.

I programmi in chiaro



Vivere non è un gioco da ragazzi, ore 21:25 su Rai 1

Miniserie con Claudio Bisio, Stefano Fresi e Nicole Grimaudo sulle avventure di un adolescente.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

I Guardiani Della Galassia 2, ore 21:20 su Italia 1

Sequel del fortunato film Marvel con Chris Pratt, Zoe Saldana e Dave Bautista.

Nomad – The warrior, ore 21:15 su La7

Film epico su un giovane condottiero che riunì le tribù nomadi dell’Asia centrale per fondare il Kazakistan.

No time to die, ore 21:30 su TV8

Ultimo film dello 007 di Daniel Craig. Ritiratosi in Giamaica, Bond deve tornare in azione un’ultima volta per salvare il mondo.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.