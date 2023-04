Film stasera in TV da non perdere sabato 22 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 22 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Anastasia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Emily Carey nella rilettura fantasy della storia di Anastasia Romanov.

Monster Hunter, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Milla Jovovich in un film tratto da una famosa saga videoludica.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Brado, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kim Rossi Stuart regista e protagonista di un drama-western. Un giovane torna a casa per aiutare il padre ad addestrare un cavallo.

American Hustle, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film pluripremiato con Christian Bale, Jeremy Renner, Amy Adams, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Un agente FBI ingaggi due imbroglioni di professione per incastrare dei politici corrotti.

La scandalosa vita di Bette Page, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Gretchen Mol nella biografia della nota pin up degli anni ’50 diventata icona di libertà sessuale.

Film commedia da vedere stasera in tv



La crociata, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Louis Garrel e Laetitia Casta in una commedia ecologista. Un tredicenne vende di nascosto i beni di famiglia per finanziare un progetto nel deserto africano.

L’isola delle coppie, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Vince Vaughn e Malin Akerman in una rocamboleca commedia. Su un’isola alcune coppie in crisi seguono buffe terapie per tornare felici.

Finalmente la felicità, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia. La vita di un uomo cambia completamente quando scopre di avere una sorellastra brasiliana.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Bourne Identity, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo film della saga di Jason Bourne, con Matt Damon protagonista. Un ex agente segreto senza memoria deve ricostruire il suo passato.

Operation Fortune, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jason Statham e Hugh Grant in un film di Guy Ritchie. Una spia recluta una star di Hollywood per una missione sotto copertura.

Film biografico da vedere stasera in tv



J.T. Leroy, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Kristen Stewart e Laura Dern nel biopic sulla creazione dell’artista fittizio J.T. Leroy.

I programmi in chiaro



Il cantante mascherato, ore 21:25 su Rai 1

Nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci nel quale alcuni cantanti si esibiscono senza rendere nota la loro identità.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv creata da Dick Wolf con Sela Ward e Jeremy Sisto.

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, ore 21:45 su Rai 3

Nuovo programma di divulgazione scientifica condotto da Barbara Gallavotti.

Sette giorni, ore 21:20 su Rete 4

Elena Tambini conduce un nuovo programma con le notizie più importanti della settimana.

Amici – Il serale, ore 21:20 su Canale 5

Appuntamento in prima serata con il noto talent show di Maria De Filippi.

Jurassic Park III, ore 21:20 su Italia 1

Sam Neill nel terzo capitolo della saga sui dinosauri.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7

Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Chernobyl – Fuga dall’inferno, ore 21:25 su Nove

Documentario sugli eventi di Chernobyl e sulle loro pesantissime conseguenze.