Film stasera in TV da non perdere mercoledì 15 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 15 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Tutta un’altra vita, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Enrico Brignano interpreta un tassista che s’impadronisce della villa di un miliardario, vivendo sogni sfrenati.

Tutto un in una notte, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer in una commedia di John Landis. Un impiegato insonne si imbatte in una donna inseguita da una banda di killer.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Million Dollar Baby, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Clint Eastwood dirige Hilary Swank nella storia di una boxer che vuole essere allenata da una vecchia gloria.

La tenerezza, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Elio Germano, Renato Carpentieri e Giovanna Mezzogiorno in un dramma ambientato a Napoli.

Film romantico da vedere stasera in tv



Gioco d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Kevin Costner e Kelly Preston in un film di Sam Raimi. Un campione di baseball sul viale del tramonto ricorda la sua vita alla vigilia dell’ultimo match.

Film di azione da vedere stasera in tv



211 – Rapina in corso, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nicolas Cage in un film del 2018. Due poliziotti si ritrovano nel mezzo di una rapina a mano armata.

Bullet Train, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Brad Pitt in un’avvincente commedia action. Un sicario sale su un treno per rubare una valigia ma scopre di essere circondato da criminali.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Crimes of the future, ore 21:15 su Sky Cinema Due

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen e Lea Seydoux in un film in cui un performer che può sviluppare nuovi organi interni si esibisce per il pubblico.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del famoso film sul coniglio creato da Beatrix Potter.

Film thriller da vedere stasera in tv



Black Box – La scatola nera, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller francese di grande successo. Un’analista di scatole nere scopre una sconcertante verità su un incidente aereo.

The paperboy, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Nicole Kidman, Matthew McConaughey e Zac Efron in un thriller. Due giornalisti tentano di far riaprire un processo che ha portato all’arresto di un innocente.

I programmi in chiaro



Mare Fuori 3, ore 21:20 su Rai 2

Terza stagione della serie con Carolina Crescentini ambientata nel carcere minorile di Nisida.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Michelle Impossible, ore 21:20 su Canale 5

Michelle Hunziker alla conduzione di uno show che la vede protagonista assoluta.

Safe House – Nessuno è al sicuro, ore 21:20 su Italia 1

Ryan Reynolds e Denzel Washington in un avvincente thriller d’azione. Un agente della CIA deve scortare un ex agente braccato da un gruppo di mercenari.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Via dall’incubo, ore 21:25 su Nove

Jennifer Lopez in un drama-thriller. Una donna si innamora di un uomo che rivela una doppia personalità.