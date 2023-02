Film stasera in TV da non perdere martedì 21 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 21 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il caso Thomas Crawford, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Anthony Hopkins e Ryan Gosling in un thriller giudiziario. Un uomo si auto-accusa dell’omicidio della moglie per mettere in atto un piano diabolico.

I signori della truffa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Robert Redford e Dan Aykroyd in un thriller informatico. Un team di hacker deve recuperare un microchip che fa gola al Governo e alla mafia.

Uno di noi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kevin Costner e Diane Lane in un dramma dai risvolti thrilling. Uno sceriffo e sua moglie devono salvare il nipote da una famiglia di criminali.

Io sono l’abisso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Donato Carrisi dirige il terzo thriller tratto da un suo romanzo. Le vicende di un netturbino, di una ragazzina e di una donna dal passato doloroso si intrecciano.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Un anno con Salinger, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Margaret Qualley e Sigourney Weaver in una comedy-drama. Un’aspirante scrittrice deve rispondere alle lettere spedite dai fan di Salinger.

Film commedia da vedere stasera in tv



In her shoes – Se fossi lei, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Cameron Diaz e Toni Colette in una commedia. Due sorelle dai caratteri diversi cercano di riappacificarsi.

Tutto tutto niente niente, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Seguito di “Qualunquemente”, con Antonio Albanese che riprende il personaggio di Cetto La Qualunque.

Film di azione da vedere stasera in tv



Tartarughe Ninja, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Live action sulle TMNT con Megan Fox nei panni di April O’Neill.

Soldato Jane, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Demi Moore e Viggo Mortensen diretti da Ridley Scott in questo film in cui una donna vuole entrare nei Navy Seals.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Star Trek III – Alla ricerca di Spock, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della saga originale. Kirk e la sua truppa devono ritrovare l’amico Spock.

Film horror da vedere stasera in tv



The bunker game, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Lorenzo Richelmy in un horror claustrofobico. Un gruppo di persone di riunisce in un bunker per un gioco di ruolo ma emergeranno scabrosi eventi.

Film biografico da vedere stasera in tv



Stanlio & Ollio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Biopic sul leggendario duo comico. I due riscoprono l’importanza del loro sodalizio durante un tour in Gran Bretagna.

I programmi in chiaro



Che Dio ci aiuti 7, ore 21:20 su Rai 1

Settima stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

Belve, ore 21:20 su Rai 2

Talk show condotto da Francesca Fagnani, per la prima volta in prima serata.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Eintracht-Napoli, ore 21:00 su Canale 5

Gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League per la squadra di Spalletti contro i tedeschi.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Amore, romanticismo e cioccolato, ore 21:30 su TV8

Due cioccolatieri che competono per un trofeo nell’ambito si innamorano.

Hanna, ore 21:25 su Nove

Saoirse Ronan, Eric Bana e Cate Blanchett in un thriller. Una ragazza addestrata dal padre al combattimento prova una missione rischiosa.