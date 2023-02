Film stasera in TV da non perdere mercoledì 8 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 8 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Koza Nostra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una donna ucraina arriva in Italia e trova lavoro come governante di una famiglia mafiosa.

Magic Mike, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Channing Tatum e Matthew McConaughey in una commedia ambientata nel mondo degli spogliarellisti.

I delitti del BarLume, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

Il dilemma, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ron Howard dirige un cast stellare per una commedia da toni seri. Argomento di discussione: il tradimento.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il bambino nascosto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Silvio Orlando nell’adattamento di un romanzo. Un bambino inseguito dalla camorra si nasconde nella casa di un mite professore.

1943 – Il filo della libertà, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

War movie con Cary Elwes e Jason Patric. Un ufficiale della Gestapo si pone contro una radio libera che manda messaggi contro il nazismo.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Minority Report, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Tom Cruise in un film di Steven Spielberg tratto da un racconto di Philip K. Dick. In un mondo in cui i crimini vengono previsti prima di avvenire, il capo della polizia viene accusato.

Film horror da vedere stasera in tv



Crimson Peak, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tom Hiddleston, Mia Wasikowska e Jessica Chastain in un horror gotico di Guillermo Del Toro.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Space Jam: New Legends, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del famosissimo film di animazione LeBron James e i personaggi dei Looney Tunes.

Film thriller da vedere stasera in tv



Codice Genesi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Denzel Washington, Mila Kunis e Gary Oldman in un film post apocalittico. Un eroe solitario viaggia per portare in un luogo sicuro un libro che può salvare l’umanità.

Pulp Fiction, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Uno dei primissimi capolavori di Quentin Tarantino, con Uma Thurman, John Travolta e Samuel L. Jackson.

Film biografico da vedere stasera in tv



L’uomo dal cuore di ferro, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jason Clarke e Rosamund Pike nel biopic sull’ufficiale nazista Reinhard Heydrich.

I programmi in chiaro



73° Festival della Canzone Italiana, ore 20:40 su Rai 1

Amadeus e Gianni Morandi presentano l’edizione numero 73 del Festival di Sanremo.

American Assassin, ore 21:20 su Rai 2

Michael Keaton e Dylan O’Brien in un film action tratto da un romanzo. Sconvolto dalla morte della fidanzata uccisa in un attentato, un ragazzo entra nella CIA e diventa un killer.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Compromessi sposi, ore 21:40 su Canale 5

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia. Due uomini si alleano per sabotare il matrimonio dei figli.

Giustizia privata, ore 21:20 su Italia 1

Jamie Foxx e Gerard Butler in un action. Un uomo vuole vendicarsi di polizia e istituzioni dopo che gli assassini della sua famiglia vengono rimessi in libertà.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Frankenstein Junior, ore 21:25 su Nove

Capolavoro di Mel Brooks con Gene Wilder. L’erede di Frankenstein cerca di replicare il suo famoso esperimento.